राजगीर में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, 15 लड़कियां मुक्त

नालंदा: बिहार के राजगीर में देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया. पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार के धंधे में धकेली गई 15 लड़कियों को मुक्त करा लिया है. इस मामले में तीन धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है. राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह उसकी पुष्टि की.

होटल में छापेमारी: राजगीर पुलिस ने मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राजगीर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के धुर्वा मोड़ के निकट स्थित एक रेसिडेंसी होटल में नाच गाना के नाम पर कुछ लड़कियों को जबरदस्ती देह व्यापार में के धंधे में धकेला जा रहा है.

15 लड़कियां मुक्त: राजगीर अनुमंडलीय डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष रमन कुमार के नेतृत्व टीम गठित कर जब होटल में छापेमारी की तो वहां से शामिल 3 दलालों को गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई में कुल 15 लड़कियों को दलाल के चंगुल से मुक्त कराया गया.

इन आरोपियों की गिरफ्तारी: गिरफ्तार आरोपियों में नवादा जिले के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र रेपुरा गांव निवासी अशोक कुमार के 19 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार, हिसुआ थाना क्षेत्र सोनसा गांव निवासी उमाशंकर सिंह के 20 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार और नालंदा ज़िले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अकबरपुर गांव निवासी विजय सिंह के 35 वर्षीय पुत्र मनोरंजन कुमार है.

लड़कियों का आरोप: बरामद की गयी लड़कियों का आरोप है कि किसी का रुपये चोरी हो गया था. इसी को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिस को किसी ने सूचना दी. जिस वजह से हम लोगों को मेडिकल के लिए लाया गया है.