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दुर्ग में देह व्यापार का खुलासा, वेलनेस स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था धंधा, स्मृतिनगर पुलिस की कार्रवाई

दुर्ग: वेलनेस स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा स्मृतिनगर पुलिस ने किया है. स्मृतिनगर पुलिस ने बताया कि जुनवानी इलाके में चोरी छिपे स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम किया जा रहा था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर के मैनेजर, कथित महिला दलाल और ग्राहकों समेत 9 लोगों को पकड़ा है. पकड़े गए लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है. पुलिस की इस दबिश से जुनवानी इलाके में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में लोग स्पा सेंटर के बाहर जमा हो गए.

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था अनैतिक काम

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में गलत काम किया जा रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने सेंटर में रेड की, जहां कई लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मिले. स्मृति नगर पुलिस की जांच में स्पा सेंटर के मैनेजर तनय सोनी की भूमिका मुख्य रूप से सामने आई है. आरोप है कि वह पैसे लेकर महिलाओं को स्पा सेंटर तक लाता था और उनसे गलत काम कराता था.