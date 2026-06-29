ETV Bharat / state

दुर्ग में देहव्यापार का खुलासा: रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था गंदा काम

पुलिस की रेड में 3 युवतियां, 2 ग्राहक, 2 सगे भाई गिरफ्तार किए गए, जो इस पूरे नेटवर्क को होटल में ऑपरेट कर रहे थे.

Prostitution racket exposed
दुर्ग में देहव्यापार का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 29, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: सिटी कोतवाली थाना इलाके में देहव्यापार का खुलासा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की है. आरोप है कि लंबे वक्त से इलाके के एक रेस्टोरेंट की आड़ में देहव्यापार का गंदा काम किया जा रहा था. स्थानीय लोगों ने भी रेस्टोरेंट की आड़ में गंदा काम किए जाने की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर रेस्टोरेंट पर दबिश दी. इस पूरी कार्रवाई को दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर के नेतृत्व में अंजाम दिया गया.

रेस्टोरेंट की आड़ में गंदा काम

होटल पर छापे की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से तीन युवतियों, दो ग्राहकों और रैकेट का संचालन कर रहे दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, जलाराम रेस्टोरेंट की आड़ में काफी समय से देहव्यापार का अनैतिक काम संचालित किया जा रहा था. आसपास के लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाई और पुख्ता सूचना मिलने पर टीम गठित कर छापा मारा.

दुर्ग में देहव्यापार का खुलासा (ETV Bharat)

रेड की कार्रवाई के दौरान मौके से होटल संचालक और 2 ग्राहक सहित तीन युवतियां पकड़ी गई हैं. पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है. इलाके के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि होटल में गलत काम किया जाता है: हर्षित मेहर, सीएसपी दुर्ग

पकड़े गए लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस

होटल पर छापे की कार्रवाई के दौरान होटल के अलग-अलग कमरों से तीन युवतियां और दो ग्राहक संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल की आड़ में लंबे समय से देहव्यापार का अनैतिक काम चल रहा था. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस रैकेट से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं तथा इसमें किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है.

पुलिस की चेतावनी

आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज भी जांच के लिए जब्त किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध गतिविधियां संचालित करने वालों में हड़कंप मच गया है. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, शिकायत मिलने पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दुर्ग शराब पार्टी के बाद खूनी विवाद, 18 साल के युवक की हत्या, तालाब से हत्या में इस्तेमाल सब्बल और कपड़े मिले

रायपुर पहुंचे सोनू सूद का बड़ा बयान, राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दुर्ग में चोरों की हैट्रिक, एक ही मकान में तीन बार चोरी, मचा हड़कंप

TAGGED:

DURG CSP HARSHIT MEHR
DURG
JALARAM RESTAURANT
CITY KOTWALI POLICE STATION AREA
PROSTITUTION RACKET EXPOSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.