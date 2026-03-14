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घर से नाराज होकर निकली नाबालिग देह व्यापार गिरोह के चंगुल में फंसी, चार आरोपी गिरफ्तार

बरेली: परिजनों से नाराज होकर घर से निकली एक नाबालिग लड़की के साथ बरेली में हैवानियत का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि मासूम को पहले बहला-फुसलाकर विश्वास में लिया गया और फिर उसे एक संगठित गिरोह के हवाले कर दिया गया. यह गिरोह नाबालिग लड़कियों को होटलों में ग्राहकों के सामने परोसकर उनसे जबरन देह व्यापार कराता था. पीड़िता किसी तरह भागकर सीधे बारादरी थाने में पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई.

वाराणसी से बरेली तक का सफर: पुलिस के अनुसार 13 मार्च 2026 की रात पीड़िता ने थाने पहुंचकर आपबीती बताई. वह मूल रूप से वाराणसी जनपद की रहने वाली है और जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में घर की डांट से क्षुब्ध होकर निकल गई थी. वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसने भरोसे में लेकर उसे अपने साथ रख लिया. बाद में उस महिला ने मासूम को बरेली के एक गिरोह के हाथों बेच दिया, जहां उसे कमरे में कैद कर दिया गया.

बरेली में देह व्यापार का जाल: बरेली में उसे जबरन देह व्यापार के गंदे धंधे में धकेल दिया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. गिरोह के सदस्य उसकी असली उम्र छिपाने के लिए उसका फर्जी संशोधित आधार कार्ड बनवाकर उसे अलग-अलग होटलों में ले जाते थे. पीड़िता को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और उस पर लगातार निगरानी रखी जाती थी. एक दिन मौका पाकर वह उनके चंगुल से भाग निकली और पुलिस की शरण में पहुंच गई.