पॉश इलाके में देह व्यापार का भंडाफोड़, संचालिका समेत ग्राहक अरेस्ट, हिरासत में 8 महिलाएं

भिलाई के पॉश इलाके में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने इस मामले में संचालिका समेत ग्राहक को अरेस्ट किया है.

Prostitution den in rented house
पॉश इलाके में देह व्यापार का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 11:51 AM IST

दुर्ग : दुर्ग जिले के स्मृति नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है. इस बार पुलिस ने मकान के अंदर चोरी छिपे चलाए जा रहे रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में मकान की संचालिका और ग्राहक को गिरफ्तार किया है. जबकि मौके से 8 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 10 मार्च को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेहरू नगर के विद्या विहार कॉलोनी स्थित मकान नंबर 146/8 में महिलाओं को बुलाकर उनसे देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना मिलते ही महिला रक्षा टीम और स्मृति नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंची और रेड की कार्रवाई की.

Prostitution den in rented house
किराये के मकान में देह व्यापार का अड्डा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेड के दौरान पुलिस ने पाया कि मकान में महिलाओं को बुलाकर अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा था.पुलिस ने मौके से संचालिका और ग्राहक अमन शेख निवासी जयंती नगर, थाना मोहन नगर को गिरफ्तार किया. वहीं मकान में मौजूद 8 महिलाओं को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की गई- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

पॉश इलाके में देह व्यापार का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौके से क्या-क्या मिला ?

पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फोन, नकद 5500 रुपए और देह व्यापार में इस्तेमाल होने वाली आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है.आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत स्मृति नगर थाना में अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

Prostitution den in rented house
किराये के मकान में हो रहा था देह व्यापार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आम लोगों से पुलिस की अपील

वहीं सीएसपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधि संचालित हो रही हो तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जा सके.

Customer including operator arrested
संचालिका समेत ग्राहक अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Police also arrested customer
पुलिस ने ग्राहक को भी किया अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले भी हो चुका है भंडाफोड़

आपको बता दें कि मोहन नगर थाना क्षेत्र के जयंती नगर इलाके में भी एक मकान में लंबे समय से रैकेट संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से तीन लोगों को अरेस्ट किया था.वहीं भिलाई के ही छाया लॉज और जूनवानी के होटल में भी इसी तरह की गतिविधियां सामने आई थी.

