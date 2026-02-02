ETV Bharat / state

केलो बिहार में देह व्यापार का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, पीटा एक्ट के तहत एक्शन

रायगढ़ : रायगढ़ के केलो बिहार कॉलोनी में देह व्यापार का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है. पुलिस के मुताबिक कॉलोनी में किराए के मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा था.किरायेदार बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार का धंधा करवा रहा था.

एसएसपी को किया गया सूचित



केलो बिहार कॉलोनी में देह व्यापार की जानकारी एसएसपी को दी गई. एसएसपी के मार्गदर्शन पर थाना चक्रधरनगर और साइबर पुलिस थाना की संयुक्त टीम गठित कर रेड की योजना बनाई गई. पुलिस ने पहले एक प्वाइंटर को ग्राहक बनाकर मकान के अंदर भेजा. प्वाइंटर से संकेत मिलने के बाद मकान की घेराबंदी की गई,इसके बाद एकाएक छापामार कार्रवाई हुई.

मौके से मिले आपत्तिजनक सामान