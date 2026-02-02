केलो बिहार में देह व्यापार का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, पीटा एक्ट के तहत एक्शन
रायगढ़ पुलिस ने केलो बिहार में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है.मौके से दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 2, 2026 at 3:43 PM IST
रायगढ़ : रायगढ़ के केलो बिहार कॉलोनी में देह व्यापार का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है. पुलिस के मुताबिक कॉलोनी में किराए के मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा था.किरायेदार बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार का धंधा करवा रहा था.
एसएसपी को किया गया सूचित
केलो बिहार कॉलोनी में देह व्यापार की जानकारी एसएसपी को दी गई. एसएसपी के मार्गदर्शन पर थाना चक्रधरनगर और साइबर पुलिस थाना की संयुक्त टीम गठित कर रेड की योजना बनाई गई. पुलिस ने पहले एक प्वाइंटर को ग्राहक बनाकर मकान के अंदर भेजा. प्वाइंटर से संकेत मिलने के बाद मकान की घेराबंदी की गई,इसके बाद एकाएक छापामार कार्रवाई हुई.
मौके से मिले आपत्तिजनक सामान
मौके पर मकान के अंदर तीन महिलाएं, पुलिस प्वाइंटर, आरोपी डिंपी उर्फ राहुल इजारदार समेत एक अन्य व्यक्ति निवासी कोतरारोड का मिला.मकान से देह व्यापार में इस्तेमाल की जाने वाली कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई.
पुलिस पूछताछ में मौके पर पकड़ाए शख्स ने बताया कि डिंपी इजारदार मकान का किराएदार है, जो महिलाओं को लाकर उनसे वेश्यावृत्ति करवाता है. वह उसी सिलसिले में मकान में आया था. जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी डिंपी इजारदार किराए के मकान में महिलाओं को पैसों का लालच देकर अनैतिक देह व्यापार कर जीवन-निर्वहन कर रहा था, स्वयं इसका संचालन और प्रबंधन करता था- अनिल विश्वकर्मा,एएसपी
पुलिस ने की वैधानिक कार्रवाई
पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, प्वाइंटर के आरोपी को दिए गए पैसे और आपत्तिजनक सामग्री को गवाहों के समक्ष जब्त किया.दोनों आरोपियों के विरुद्धथाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 32/2026, धारा 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार (पीटा) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.
