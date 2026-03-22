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फिरोजाबाद के पारस होटल में चल रहा था देह व्यापार का गोरखधंधा; छापेमारी में 4 महिलाओं समेत 15 गिरफ्तार

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है. मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी में पुलिस ने मौके से कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. वहीं, 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है.

पुलिस उपाधीक्षक अम्बरीष कुमार के अनुसार, 21 मार्च 2026 को शाम करीब 8:30 बजे पारस होटल में अवैध गतिविधियों की सूचना मिली. इंफॉरमेशन के आधार पर थाना मक्खनपुर पुलिस टीम ने सीओ शिकोहाबाद अम्बरीष कुमार के नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल पर दबिश दी. छापेमारी के दौरान वहां देह व्यापार का अनैतिक धंधा संचालित होता पाया गया. पुलिस को देखकर होटल में भगदड़ मच गई. इस दौरान कुछ लोग फरार भी हो गए. मक्खनपुर पुलिस टीम ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ कुल 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं.

पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नगदी, कई मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. इसके अलावा 6 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं. बरामद नकदी को 16 प्लास्टिक डिब्बों में सील किया गया है. मामले में थाना मक्खनपुर में केस दर्ज किया गया. सभी गिरफ्तार को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है.