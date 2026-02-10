होटल के स्पा सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने किया पांच आरोपियों को गिरफ्तार
रायगढ़ के होटल में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चलाया जा रहा था.पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 10, 2026 at 12:19 PM IST
रायगढ़ : रायगढ़ पुलिस ने होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है.होटल की सातवीं मंजिल में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक होटल ट्रिनिटी के सातवीं मंजिल में अवैध काम किया जा रहा था. छापेमारी में तीन महिला और दो पुरुष को गिरफ्तार किया गया है.
कैसे मारा छापा ?
होटल ट्रिनिटी की सातवीं मंजिल में संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून में अवैध देह व्यापार संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना पर एसएसपी के निर्देश में सीएसपी थाना कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई. योजनाबद्ध तरीके से करीब शाम 7:30 बजे रेड की कार्रवाई हुई. कार्रवाई के तहत पहले एक प्वाइंटर को ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा गया.प्वाइंटर के सिग्नल देते ही पुलिस ने स्पा सेंटर में दबिश दी.
स्पा सेंटर संचालक ने कबूला जुर्म
छापेमारी के दौरान होटल के तीन अलग-अलग कमरों में तीन महिलाएं मिलीं. महिलाओं की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों ने कमरों की तलाशी ली, जहां आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई. पूछताछ में स्पा सेंटर संचालक विनयकांत बरगट ने स्वीकार किया कि ग्राहकों को आकर्षित करने और अवैध कमाई के उद्देश्य से लड़कियां उपलब्ध कराता था.पुलिस ने होटल मैनेजर देवेन्द्र सिंह को भी हिरासत में लेकर थाना लाया.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, नकदी, स्पा सेंटर से संबंधित दस्तावेज, ग्राहकों का रजिस्टर एवं किरायानामा जब्त किया है.आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 36/2026 धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक देह व्यापार (पीटा) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है- सुशांतो बनर्जी, एएसपी
आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के नए कप्तान ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि कहीं भी देह व्यापार, जुआ-सट्टा, अवैध शराब जैसी किसी भी अनैतिक एवं अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा. ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी.
