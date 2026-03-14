रविवार को राजस्थान में बादलों के बीच आंशिक बारिश के आसार, जानिए पश्चिमी विक्षोभ के बीच कहां रहेगा येलो अलर्ट
राजस्थान में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से 15 मार्च को कई जिलों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना है.
Published : March 14, 2026 at 10:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मार्च के मध्य के साथ गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है. रविवार 15 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इस दिन अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 15 मार्च को जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के उत्तरी हिस्सों के साथ-साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की आंधी और बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है.
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कई जिलों में येलो अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने 15 मार्च के लिए राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़ और सीकर शामिल हैं. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में भी मौसम बदलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 मार्च के दौरान एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या आंधी देखने को मिल सकती है. हवाओं की गति इस दौरान भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
बाड़मेर में रहा सर्वाधिक तापमान: मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 38.8 डिग्री, फलोदी में 38.4 डिग्री, जैसलमेर में 37.6 डिग्री और कोटा में 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इससे साफ है कि पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1.6 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 1.4 डिग्री कम रहा.
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राज्य के अन्य कई शहरों में भी तापमान 35 डिग्री के आसपास या उससे अधिक दर्ज किया गया. इनमें अजमेर में 35.0 डिग्री, भीलवाड़ा में 36.0 डिग्री, बनस्थली में 35.7 डिग्री, पिलानी में 34.7 डिग्री और बीकानेर में 36.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. हालांकि दिन के समय गर्मी का असर बढ़ने लगा है, लेकिन कई शहरों में सुबह और देर रात हल्की ठंडक अभी भी बनी हुई है. उदाहरण के तौर पर अलवर में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री, माउंट आबू में 15.4 डिग्री और करौली में लगभग 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
फिलहाल हीटवेव से राहत: मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है. इसके कारण फिलहाल हीटवेव की स्थिति नने की संभावना कम है. हालांकि दिन के समय धूप तेज रहने से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और मौसम में अचानक बदलाव के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
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