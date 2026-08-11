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कानपुर में 'तेरे मेरे सपने' केंद्र की शुरुआत: शादी से पहले भावी युगलों को दी जाएगी बेहतर वैवाहिक जीवन की समझ, सोमवार और शुक्रवार को निःशुल्क परामर्श

7 फेरों से पहले 'सफलता का मंत्र': इस केंद्र पर जिन युवक-युवतियों का विवाह तय हो चुका है अथवा जो विवाह करने जा रहे हैं, वे काउंसिलिंग कराकर सफल वैवाहिक जीवन से जुड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियों के संबंध में विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे. कुछ सालों से लगातार विवाह के शुरुआती दौर में ही पति-पत्नी के बीच मतभेद और अलगाव के मामले सामने आ रहे हैं. कई बार संवाद की कमी, एक-दूसरे से अलग अपेक्षाएं, आर्थिक विषयों पर असहमति और पारिवारिक परिस्थितियों को न समझ पाने के कारण छोटी असहमति गंभीर विवाद में बदल जाती है. विवाह से पहले भावी दंपति के बीच स्पष्ट और सकारात्मक संवाद मजबूत वैवाहिक जीवन की नींव बन सकता है.

कानपुर: विवाह के बाद छोटी-छोटी असहमतियां संवाद के अभाव में गंभीर पारिवारिक विवाद का रूप न लें, इसके लिए अब भावी युगलों को शादी से पहले ही बेहतर वैवाहिक जीवन की समझ दी जाएगी. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को गोल चौराहे के निकट स्थित वन स्टॉप सेंटर में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल पर स्थापित 'तेरे मेरे सपने' प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर का शुभारंभ किया.

विवाह जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है. सफल वैवाहिक जीवन के लिए भावी दंपति के बीच आपसी संवाद, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारियों की स्पष्ट समझ जरूरी है. कई बार छोटी असहमतियां समय पर संवाद और उचित मार्गदर्शन के अभाव में गंभीर विवाद का रूप ले लेती हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग की 'तेरे मेरे सपने' पहल भावी युगलों को विवाह से पहले बेहतर संवाद और सामंजस्य की समझ देने का महत्वपूर्ण प्रयास है.- जितेंद्र प्रताप सिंह, डीएम

सोमवार और शुक्रवार को निःशुल्क परामर्श: गोल चौराहे के निकट स्थित वन स्टॉप सेंटर में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को दिनभर भावी युगलों की पूरी तरह निशुल्क काउंसलिंग की जाएगी. वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी बंदना द्विवेदी और एडवोकेट दिशा अरोड़ा परामर्श देंगी. काउंसिलिंग के दौरान साझा की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और संबंधित युगलों की निजता बरकरार रहेगी.

गोल चौराहा स्थित वन स्टॉप सेंटर में खुला तेरे मेरे सपने का केंद्र (Photo Credit: ETV Bharat)

इन विषयों पर मिलेगा मार्गदर्शन: केंद्र पर भावी युगलों को आपसी संवाद, परस्पर सम्मान, भावनात्मक समझ, आर्थिक नियोजन, परिवार के प्रति जिम्मेदारियों, विवाह के बाद बदलती भूमिकाओं, एक-दूसरे की अपेक्षाओं, मतभेदों के स्वस्थ समाधान और वैवाहिक अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा. उन्हें यह भी बताया जाएगा कि असहमति की स्थिति में संवाद कैसे बनाए रखें और छोटी समस्याओं को गंभीर पारिवारिक विवाद का रूप लेने से कैसे रोकें.





फैमिली कोर्ट में 15 हजार से अधिक मामले विचाराधीन: पारिवारिक विवादों की बढ़ती संख्या भी विवाह पूर्व संवाद और परामर्श की जरूरतों को रेखांकित करती है. जिले की फैमिली कोर्टों में मौजूदा समय के दौरान 15 हजार से अधिक पारिवारिक वाद विचाराधीन हैं. इनमें अधिकांश मामले वैवाहिक विवाद और तलाक से संबंधित हैं. 'तेरे मेरे सपने' केंद्र के माध्यम से भावी युगलों को विवाह से जुड़ी वास्तविक जिम्मेदारियों और संभावित चुनौतियों के प्रति पहले से जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा.

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