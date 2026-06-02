ETV Bharat / state

विलायती बबूल; पर्यावरण की संजीवनी या जैव विविधता का खतरा? हटाने की मांग बढ़ी, क्या नहीं बचेगा इस पौधे का अस्तित्व?

आगरा में 12 हजार एकड़ में फैला विलायती बबूल. रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार में विलायती बबूल के पेड़ पर पक्षियों का बसेरा.

Photo Credit; ETV Bharat
सूर सरोवर पक्षी विहार में विलायती बबूल पर पक्षियों का नेस्टिंग, वैज्ञानिकों ने किया ये खुलासा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 10:41 AM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा समेत यमुना और चंबल के खादरों में विकसित हुई विलायती बबूल की हरियाली ने शुरुआत में पर्यावरण के लिए संजीवनी का काम किया, लेकिन अब यह विदेशी पौधा स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक पौधों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है. सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके इस विवाद में रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार में विलायती बबूल हटाने की मांग उठ रही है, जबकि हाल ही के रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इस पौधे पर पक्षियों की कई प्रजातियां नेस्टिंग कर अपने प्रजनन को सुरक्षित बना रही हैं. इस जटिल पर्यावरणीय मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझना और संतुलित समाधान खोजना आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.

आइए, ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में ईकोलॉजी के लिए अभिशाप विलायती बबूल रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार में आने वाले पक्षियों के लिए वरदान बन गया है. शहर के बीचों बीच स्थित पालीवॉल पार्क से भी विलायती बबूल हटाने की मांग उठी है. ऐसे में विलायती बबूल हटाकर स्थानीय पौधों के रोपण से हरियाली की पूरी कहानी जानते हैं. श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट...

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)

क्या है विलायती बबूल: पर्यावरणविद डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया कि विलायती बबूल विदेशी प्रजाति का पौधा है, जो मूल रूप से मैक्सिको और मध्य अमेरिका का पौधा है. इसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है. जो कि एक आक्रामक विदेशी झाड़ीदार वृक्ष है, जिसे देश और दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है. बता दें इसे 'काबुली कीकर' या 'जंगली कीकर' भी कहते हैं.

विलायती बबूल बहुत कम पानी में भी उग जाता है. मगर, इसकी जड़ें जमीन के अंदर तक जाती हैं, जो पानी को खींच लेती हैं. वहीं एक पौधा हजारों की संख्या में बीज देता है. किसी भी तरह की जमीन में इसका बीज गिर जाए तो विलायती बबूल के उग जाते हैं. यमुना के जंगल, चंबल के जंगल, सूर सरोवर पक्षी विहार, मउ का जंगल, ताज नेचर पार्क, छलेसर और कुबेरपुर के जंगल में विलायती बबूल हैं. आगरा की बात करें तो 18 हजार एकड़ में जंगल है. जिसमें से करीब 12 हजार एकड़ में विलायती बबूल के पेड़ हैं. शहर के बीचों-बीच पालीवाल पार्क से विलायती बबूल हटाने की मांग की है. यहां पर दूसरे पौधों को विलायती बबूल पनपने नहीं दे रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
बबूल का परिचय. (Photo Credit; ETV Bharat)

विलायती बबूल बना रक्तबीज: बता दें, यमुना और चंबल के खादरों में हरियाली और जंगल विकसित करने को हवाई जहाज से विलायती बबूल (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) के बीज गिराए गए. जिससे यमुना और चंबल के किनारे-किनारे हरियाली छा गई. मगर, हरियाली के लिए संजीवनी बना, विलायती बबूल अब रक्तबीज बन गया है. जिससे स्थानीय पौधों पर संकट आ गया. जिससे विलायती बबूल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. जिसमें आगरा की रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार से विलायती बबूल हटाने की मांग है. जिसमें तर्क दिया गया है कि विलायती बबूल पर्यावरण के लिए सही नहीं है.

मगर, इसका एक उजला पहलू भी है कि रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार में पक्षी वर्ग की 15 प्रजातियां, विलायती बबूल पर नेस्टिंग करके अपना कुनबा बढ़ा रही हैं. यह खुलासा “नेस्टिंग इकोलॉजी ऑफ मल्टी-स्पसीज कोलोनियल असेम्बलेज” शीर्षक जर्नल ऑफ साइंस इन्नोवेशन एंड नेचर ऑफ अर्थ में प्रकाशित आगरा कॉलेज की रिसर्चर निधि यादव की रिसर्च में हुआ है.

Photo Credit; ETV Bharat
विलायती बबूल की खासियत और लाभ. (Photo Credit; ETV Bharat)

रेगिस्तान में बिना देखरेख बढ़ने पर चर्चा में: बता दें कि रेगिस्तान और बीहड़ में पानी की कमी के साथ ही बिना देखरेख बढ़ने पर विलायती बबूल चर्चा में आया. जिससे थार मरुस्थल का फैलाव रुका और भरपूर ईंधन मिलने लगा. जिससे बीहड़, रेगिस्तान और बंजर जमीनें तेजी से हरी-भरी होने लगी. इसके साथ ही मिट्टी का कटाव कम हुआ तो आगरा, धौलपुर, मुरैना, हटावा समेत चंबल और यमुना के बीहड़ में हवाई जहाज से सन् 1960 से 1970 के बीच कई बार विलायती बबूल के बीज गिराए गए. एरियल सीडिंग से विलायती बबूल तेजी से चंबल और यमुना के खादर और बीहड़ में पनपा. देखते ही देखते यमुना नदी और चंबल नदी के बहाव क्षेत्र के किनारे किनारे विलायती बबूल का जंगल विकसित हो गया. मगर, इस हरियाली से स्थानीय पौधों की प्रजातियां खत्म होती चली गईं. जिससे अब विलायती बबूल को हटाए जाने की मांग देश में बड़े स्तर पर उठ रही है.

Photo Credit; ETV Bharat
विलायती बबूल से हो रहे ये नुकसान. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन स्थानों से हटाया जा रहा: पर्यावरणविद डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया कि आज की बात करें तो मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका का मूल पौधा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा अब भारत के पर्यावरण और जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है. ताजमहल के पास ताज नेचर पार्क में विलायती बबूल था. वहां पर वन विभाग विलायती बबूल हटाकर अब मियावकी पद्धति से सघन वन विकसित कर रहा है. उन्होंने इस बारे में आगरा मंडलायुक्त से वार्ता की. मंडलायुक्त ने डीएफओ से रिपोर्ट मांगी. ऐसे ही मथुरा में भी तमाम जगह से विलायती बबूल हटाकर स्थानीय पौधे लगाकर वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है. जब वन विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय चंबल सैंचुरी के अधिकारियों से भी पत्राचार किया. सीएम जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की. मगर, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा.

Photo Credit; ETV Bharat
विलायती बबूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर: पर्यावरणविद ने विलायती बबूल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. जिसमें मांग है कि आगरा दिल्ली हाईवे गांव कीठम स्थित रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार से विलायती बबूल हटाया जाए. पर्यावरणविद डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य बताते हैं कि सूर सरोवर पक्षी विहार करीब 800 हेक्टेयर तक फैला है. जिसमें 403 हेक्टेयर सूर सरोवर पक्षी विहार है.

Photo Credit; ETV Bharat
विलायती बबूल का पक्षियों पर प्रभाव. (Photo Credit; ETV Bharat)

जनहित याचिका में विलायती बबूल हटाकर देसी स्थानीय प्रजाति के पौधे सूर सरोवर पक्षी विहार में लगाए जाने की मांग की है. क्योंकि, विलायती बबूल के कारण स्थानीय जैव विविधता पूरी तरह नष्ट हो रही है. स्थानीय पौधों पर संकट आ गया है. इससे प्रवासी पक्षियों पर संकट गहरा रहा है. क्योंकि, विलायती बबूल की गहरी जड़ें होने से इसका पौधा भूजल सोखता है. जो जल संकट पैदा कर सकता है. इसके साथ ही जहां पर विलायती बबूल हो जाता है. वहां पर अपने आसपास किसी भी तरह के स्थानीय पेड़-पौधों को विकसित नहीं होने देता है.

Photo Credit; ETV Bharat
विलायती बबूल रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन पक्षियों के लिए वरदान विलायती बबूल: आगरा कॉलेज के जन्तुविज्ञान प्रोफेसर विश्वकांत की देखरेख में शोधार्थी निधि यादव ने सूर सरोवर पक्षी विहार में जैव विविधता का अध्ययन करने वाली संस्था बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डवलपमेंट सोसाइटी (बीआरडीएस) के ईकोलॉजिस्ट डाॅ. केपी सिंह की मदद से एक रिसर्च किया है. निधि यादव ने बताया, 4 साल तक सूर सरोवर पक्षी विहार में आने वाले पक्षियों और वहां की जैव विविधिता पर रिसर्च किया. जिसमें पाया कि सूर सरोवर के आसपास राइपेरियन वेटलैंड जोन करीब 8 से 10 छोटे आइलैंड्स से मिलकर बना है. जहां केवल विलायती बबूल ही हैं. इन विलायती बबूल पर हर साल पक्षी नेस्टिंग और ब्रीडिंग करते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
विलायती बबूल का वृक्ष. (Photo Credit; ETV Bharat)

रिसर्च के दौरान बोट सर्वेक्षण के माध्यम से जलीय पक्षियों के व्यवहार, घोंसले निर्माण और प्रजनन की गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया. जिसमें यह सामने आया कि यहां पर हर साल पक्षी वर्ग की 15 से अधिक ऐसी प्रजाति हैं, जो विलायती बबूल पर करीब 1500 से अधिक घोंसले बनाकर यहां पर ही ब्रीडिंग करतीं हैं. क्योंकि, विलायती बबूली की वजह से इन पक्षियों के घोसलों में रखे अंडे और चूजों को किसी भी तरह का खतरा नहीं रहता. इसलिए, हर साल विलायती बबूल की संरचना इन पक्षियों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है. “नेस्टिंग इकोलॉजी ऑफ मल्टी-स्पसीज कोलोनियल असेम्बलेज” शीर्षक से ये इनका शोध जर्नल ऑफ साइंस इन्नोवेशन एंड नेचर ऑफ अर्थ में प्रकाशित हुआ है. जिसमें सूर सरोवर पक्षी विहार के वेटलैंड पर निर्भर पक्षियों की प्रजनन पारिस्थितिकी का डीटेल एनालिसिस किया गया है.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्रीडिंग ईकोलॉजी विलायती बबूल पर निर्भर: बीआरडीएस के ईकोलॉजिस्ट डॉ. के पी सिंह बताते हैं कि सूर सरोवर पक्षी विहार वेटलैंड पर निर्भर 4 परिवारों की 15 प्रजातियां प्रजनन करती हैं. जिनमें प्रमुख रूप से ईस्टर्न कैटल इग्रिट, लिटिल इग्रिट, मीडियम इग्रिट, ग्रेट व्हाइट इग्रिट, नाइट हैरोन, ओरिएंटल डार्टर, यूरेशियन स्पूनबिल, इंडियन कॉर्मोरेंट, ग्रे हैरोन, पर्पल हैरोन, ब्लैक-हेडेड आइबिस, पॉन्ड हैरोन तथा लिटिल कॉर्मोरेंट समेत अन्य शामिल हैं. विशेष रूप से निकट संकटग्रस्त प्रजाति ओरिएंटल डार्टर के लिए सूर सरोवर पक्षी विहार एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थली के रूप में उभरकर सामने आया है. कहें तो इन 15 प्रजाति के पक्षियों की ब्रीडिंग ईकोलॉजी विलायती बबूल पर ही निर्भर है.

Photo Credit; ETV Bharat
सूर सरोवर पक्षी विहार. (Photo Credit; ETV Bharat)

यह प्रजाति वेटलैंड के स्वास्थ्य की सूचक मानी जाती है, जिससे इस क्षेत्र का संरक्षण और भी अधिक आवश्यक है. सूरसरोवर पक्षी विहार के इस संवेदनशील प्रजनन क्षेत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है. इसके साथ ही विलायती बबूल जैसे वृक्षों की पारिस्थितिक भूमिका को ध्यान में रखकर संरक्षण रणनीतियों को विकसित करना समय की मांग है. ताकि, जलीय पक्षियों की इन महत्वपूर्ण प्रजातियों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके.

आईलैंडस पर विलायती बबूल कैनोपी अहम: ईकोलॉजिस्ट डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि सूर सरोवर पक्षी विहार की बात करें तो सूर सरोवर का आईलैंडस वाला क्षेत्र राइपेरियन वेटलैंड जोन है. इन क्षेत्र में आईलैंडस पर विलायती बबूल की सघन कैनोपी है. जिस पर हर साल हेरॉन प्रजाति के 1500 से अधिक घौंसले बनते हैं. जो इस प्रजाति के पक्षियों के प्रजनन में बहुत सहायक हैं. इसके साथ ही विलायती बबूल भारत में आक्रामक प्रजाति होने के बावजूद इस पर कीटवर्ग की तना छेदक, रस चूसने वाले, पराग खाने वाले कीट आश्रित होते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
विलायती बबूल रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले यहां से करें शुरुआत: ईकोलॉजिस्ट डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि सूर सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल करीब 403 हेक्टेयर है. सूर सरोवर में राइपेरियन वेटलैंड यानी झील के किनारे और आईलैंड से विलायती बबूल हटाने की कोशिश होती है, तो यहां पर पक्षियों की ब्रीडिंग इकोलॉजी के लिए एक बड़ा खतरा है. जो पक्षियों की संख्या के साथ ही रामसर साइट को भी प्रभावित करेगी. कहें तो नेशनल सैंचुरी या नेशनल पार्क हों. वहां पर एनिमल के हैबिटेट के अनुसार ही कोर जोन, बफर जोन और ईकोसेंटिव जोन बनाते हैं. जिससे मानव की गतिविधियों से वाइल्डलाइफ वहां पर किसी भी तरह से प्रभावित ना हो.

सूर सरोवर में जो पक्षियों का ब्रीडिंग जोन है. उसे छोड़कर सूर सरोवर पक्षी विहार से विलायती बबूल को हटाने का प्रयास किया जा सकता है. लेकिन, ऐसा भी नहीं है कि जिस जमीन में विलायती बबूल लगा है. वो बहुत उपयोगी जमीन है. या हम पेड़ उखाड़ कर ही उसे उपयोगी बना देंगे. इसका एक मैथोलॉजिकल प्रोसेस हो. यहां से विलायती बबूल को उखाड़ने के बाद भूमि का ट्रीटमेंट किया जाए. इसके बाद ही वहां पर स्थानीय पौधों का पौधरोपण किया जाए. मगर, पक्षियों के ब्रीडिंग जोन में ऐसा नहीं हो सकता है. इसके साथ ही शहर के मउ के जंगल, यमुना, चंबल के जंगल से विलायती बबूल हटाने का प्रयास एक प्रोजेक्ट बनाकर किया जाए तो बेहतर होगा.

विलायती बबूल पर निर्भर ये पक्षी-

पक्षी का नामघोंसलों की संख्या
ओरिएंटल डार्टर23
ग्रे हेरॉन65
पर्पल हेरॉन05
ब्लैक-क्राउन्ड नाइट हेरॉन61
ग्रेट व्हाइट एग्रेट27
मीडियम इग्रेट22
लिटिल इग्रेट272
ईस्टर्न कैटल इग्रेट738
इंडियान पॉंड हेरॉन10
इंडियन कॉर्मोरेंट72
लिटिल कॉर्मोरेंट13
यूरेशियन स्पूनबिल61
ब्लैक-हेडेड आइबिस18


सरकार ने माना गंभीर खतरा: बता दें कि यूपी सरकार के अपने ही साइट मैनेजमेंट प्लान (2020-2030) और आगरा के वर्किंग प्लान (2024-2034) में विलायती बबूल की समस्या को जगह दी हैं. दोनों ही प्लान में विलायती बबूल को पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए एक गंभीर खतरा माना गया है. इतना ही नहीं, सरकार ने विलायती बबूल को स्टेप बाई स्टेप तरीके से हटाने का जिक्र मैनेजमेंट प्लान और वर्किंग प्लान में किया है. विलायती बबूल की जगह बरगद, पीपल, अर्जुन और जामुन जैसे फलदार और छायादार पारंपरिक भारतीय पेड़ लगाने की सिफारिश की है. इतना हीं नहीं, 12 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक अर्जी पर सुनवाई करके सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मथुरा के वनों से विलायती बबूल हटाने और इको-रेस्टोरेशन करने की मंजूरी दी थी. जिस पर मथुरा में अब तेजी से काम किया जा रहा है.

आगरा में 12 हजार एकड़ में विलायती बबूल का जंगल: सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और पर्यावरण प्रेमी केसी जैन का कहना है कि अपनी विरासत में जो वृक्ष, घास, औषधियां मिली हैं. उन्हें सरंक्षित करना हमारा दायित्व है. क्योंकि, जो तितलियां होती हैं, वो नेटिव प्लांट पर ही एग्स देती हैं. यदि कोई विदेशी पौधा या झाड़ी लगा दे तो उसे तितलियां पसंद नहीं करती हैं.

ये भी पढ़ें: मशरूम गर्ल निशा: लाखों से करोड़ों तक का सफ़र, 10 हज़ार लोगों को दिया रोज़गार

TAGGED:

VILAYATI BABOOL SUPREME COURT
विलायती बबूल विवाद
PROSOPIS JULIFLORA
विलायती बबूल रामसर साइट सूर सरोवर
VILAYATI BABOOL REMOVAL DEMAND AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.