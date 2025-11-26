ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नए आपराधिक कानूनों का प्रचार-प्रसार करेगा अभियोजन विभाग, सरकार करेगी वित्तीय सहायता

अभियोजन विभाग की पत्रिका का विमोचन ( फोटो सोर्स- Information Department )

देहरादून: संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई. साथ ही अभियोजन विभाग की पत्रिका का विमोचन भी किया. इस दौरान सीएम ने सभी को संविधान और विधि दिवस की शुभकामनाएं देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद किया. अभियोजन विभाग को दी जाएगी सहायता: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने घोषणा की कि नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अभियोजन विभाग को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. अभियोजन विभाग को डिजिटलीकरण के काम के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी. सीए धामी ने कहा कि अभियोजन विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी. अभियोजन विभाग के अधिकारियों को राज्य में बोली जाने वाली तमाम बोलियों का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी. वहीं, सीएम ने कहा कि अभियोजन सेवा हमारी न्याय व्यवस्था का वो महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सत्य को प्रतिष्ठित करने और न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने का काम करती है. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा. इसी दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था. 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 1979 में प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से की गई थी.