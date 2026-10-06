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8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली में होगा महिला राष्ट्रीय सम्मेलन, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर होगा मंथन

सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने पर जोर ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: आगामी 8 और 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. जिसमें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर मंथन किया जाएगा. दिल्ली में होने वाले दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की.