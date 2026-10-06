8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली में होगा महिला राष्ट्रीय सम्मेलन, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर होगा मंथन
दिल्ली में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर विभागीय मंत्री ने बैठक की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 5:08 PM IST
देहरादून: आगामी 8 और 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. जिसमें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर मंथन किया जाएगा. दिल्ली में होने वाले दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की.
बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने सम्मेलन की तैयारियों, कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों के साथ बिंदुवार चर्चा की. साथ ही सम्मेलन के दौरान राज्य की ओर से महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कामों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. सम्मेलन का उद्देश्य, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और समग्र कल्याण को मजबूत बनाना है. इसके साथ ही कार्यस्थल, घरेलू हिंसा, डिजिटल सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी चुनौतियों पर नीतिगत चर्चा करना. महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और राज्यों के बीच अनुभव साझा करना है.
हालांकि, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला सुरक्षा के लिए संबल और सशक्तिकरण के लिए सामर्थ्य घटक, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता, आश्रय, पुलिस सहायता और परामर्श एक ही जगह उपलब्ध कराने. 24x7 आपातकालीन व गैर-आपातकालीन सहायता और जरूरी सेवाओं से जोड़ना. इसके अलावा, कार्यस्थल सुरक्षा के साथ ही सखी निवास, पालना और महिलाओं के लिए रोजगार-अनुकूल सुरक्षित वातावरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है.
वहीं, विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाला ये राष्ट्रीय सम्मेलन महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, आंगनवाड़ी व्यवस्था, पोषण और बाल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा. सम्मेलन में तमाम राज्यों की ओर से किए जा रहे बेहतर कामों और उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा, जिससे राज्यों को एक-दूसरे के कामों से सीखने और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने का अवसर मिलेगा. साथ ही कहा कि ये सम्मेलन देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है.
जिसके जरिए राज्य में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कामों को राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने के साथ ही अन्य राज्यों में किए जा रहे उत्कृष्ट कामों को जानने और समझने का अवसर मिलेगा. इससे उत्तराखंड में महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही कहा कि सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे जो कि देश को नई दिशा देने के साथ ही राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी साबित होगा.
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