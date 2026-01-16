ETV Bharat / state

एचटेट परीक्षा पर अपडेट, 17 व 18 जनवरी को नहीं होगा एग्जाम, सर्दी सहित कई अन्य कारणों से फैसले में देरी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार के साथ में सह सचिव सतीश कुमार ( Etv Bharat )

भिवानीः प्रस्तावित एचटेट 2025 परीक्षा की तिथियों अभी तय नहीं है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. बोर्ड की ओर से 17-18 जनवरी को परीक्षा आयोजन कराने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था, जिसे सर्दी और अन्य कारणों के कारणों से स्वीकृति नहीं मिली है. नई तिथि की स्वीकृति मिलते ही घोषणा कर दी जायेगी. परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, छात्र रहें तैयारः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि "एचटेट परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा जनवरी में आयोजित करने का प्रस्ताव था. अभी तक निदेशालय की ओर से डेट की स्वीकृति नहीं मिली है. सर्दी और अन्य कारणों से परीक्षा की तिथि फाइनल नहीं हो पाई है. परीक्षार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. वो अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि परीक्षा जनवरी में आयोजित होने की पूरी संभावना है."