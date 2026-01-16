एचटेट परीक्षा पर अपडेट, 17 व 18 जनवरी को नहीं होगा एग्जाम, सर्दी सहित कई अन्य कारणों से फैसले में देरी
HTET EXAM 2025 की डेट अभी कन्फर्म नहीं है. बोर्ड अध्यक्ष ने कहा "आवेदक परीक्षा की तैयारी करें. डेट तय होते ही घोषित किया जायेगा."
Published : January 16, 2026 at 5:59 PM IST
भिवानीः प्रस्तावित एचटेट 2025 परीक्षा की तिथियों अभी तय नहीं है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. बोर्ड की ओर से 17-18 जनवरी को परीक्षा आयोजन कराने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था, जिसे सर्दी और अन्य कारणों के कारणों से स्वीकृति नहीं मिली है. नई तिथि की स्वीकृति मिलते ही घोषणा कर दी जायेगी.
परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, छात्र रहें तैयारः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि "एचटेट परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा जनवरी में आयोजित करने का प्रस्ताव था. अभी तक निदेशालय की ओर से डेट की स्वीकृति नहीं मिली है. सर्दी और अन्य कारणों से परीक्षा की तिथि फाइनल नहीं हो पाई है. परीक्षार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. वो अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि परीक्षा जनवरी में आयोजित होने की पूरी संभावना है."
2.33 लाख आवेदन मिले: शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "अबकी बार 2 लाख 33 हजार परीक्षार्थियों ने एचटेट परीक्षा के लिए आवेदन किया है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. परीक्षाओं को शांति प्रिय करवाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं."
पोर्टल खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहींः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि "सबसे कम आवेदन लेवल वन (पीआरटी) के लिए आए हैं जबकि लेवल टू के सबसे ज्यादा परीक्षार्थी आए और पीजीटी के नंबर 2 पर आवेदन आए हैं. परीक्षार्थी कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दें. अपनी तैयारी जारी रखें. प्रमाणिक जानकारी के लिए बोर्ड के वेबसाइट को नियमित रूप से देखें." इस दौरान चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि "वर्तमान में छूटे हुए आवेदकों के आवेदन करने के लिए पोर्टल खोलने का बोर्ड के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. न ही किसी स्तर से इस संबंध में कोई आदेश आया है."