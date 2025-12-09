ETV Bharat / state

ग्रामीणों ने नदी में बोरवेल का किया विरोध, विधायक ने रद्द कराए, ग्रामीणों संग लगाए ठुमके

बहरोड़: जिले के कांकरा मोहम्मदपुर गांव में नदी में प्रस्तावित 21 नए सरकारी बोरवेल अब नहीं खोदे जाएंगे. ग्रामीण नदी में बोरवेल खोदने के विरोध में धरने पर बैठे थे. उनको डर था कि इससे उनके गांव का जलस्तर कम हो जाएगा. इसी बीच विधायक डॉ. जसवंत यादव मंगलवार सुबह ग्रामीणों के बीच पहुंचे. उनकी पीड़ा सुनी और सभी 21 बोरवेल रद्द करने का आश्वासन दिया. इससे खुश होकर वहां मौजूद महिलाओं ने लोकगीत गाना शुरू कर दिया. लोगों के उत्साह में विधायक डॉ. यादव भी अपने आप को नहीं पाए और ग्रामीण महिलाओं के बीच जाकर नाचने लगे.

इससे पहले सोमवार को प्रशासन बोरिंग करने के लिए मशीन लेकर गया था, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा था कि वे अपने हिस्से का पानी दूसरी जगह नहीं ले जाने देंगे. इसके बाद टीम बिना बोरिंग किए ही लौट गई थी. साथ ही ग्रामीणों ने दो दिन की मोहलत प्रशासन से मांगी थी. जिस पर मंगलवार सुबह ग्रामीणों की पंचायत में विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव पहुंचे थे और ग्रामीणों की मांग पर बोरिंग रद्द कर दिए.