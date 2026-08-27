रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में 17 एजेंडों पर बनी सहमति, बकरी बाजार मल्टी कॉम्प्लेक्स को हरी झंडी
रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 7:07 PM IST
रांची: रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक गुरुवार को नगर निगम सभागार में आयोजित हुई. बैठक में मेयर रोशनी खलखो, नगर प्रशासक सुशांत गौरव, डिप्टी मेयर नीरज कुमार और नगर निगम के सभी पार्षद शामिल हुए. बैठक में शहर के विकास, नगर निगम की व्यवस्थाओं, जलापूर्ति, सफाई, राजस्व और बाजार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. कुल 17 एजेंडों को बैठक में रखा गया, जिन पर विचार-विमर्श के बाद सहमति बनी.
बकरी बाजार में मल्टी कॉम्प्लेक्स निर्माण का निर्णय
बैठक का प्रमुख निर्णय बकरी बाजार मल्टी कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर रहा. लंबे समय से प्रस्तावित इस परियोजना को आगे बढ़ाने पर बोर्ड में सहमति बनी. मल्टी कॉम्प्लेक्स के निर्माण से बकरी बाजार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के साथ व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर आधार मिलने की उम्मीद है. निगम स्तर पर परियोजना से जुड़े आवश्यक कदम आगे बढ़ाए जाएंगे.
बैठक में इससे पहले 11 जुलाई 2026 को हुई नगर निगम परिषद की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि और उसमें लिए गए निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा हुई. निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों और संस्थाओं से डंपिंग यार्ड में स्वयं ट्रैक्टर के माध्यम से वेस्ट डंप किए जाने पर प्रति ट्रिप 650 रुपये शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया.
कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में हुई चर्चा
निगम क्षेत्र में चिह्नित फुटपाथ विक्रेताओं के निबंधन और नवीकरण शुल्क के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. वहीं, जल संयोजन की राशि यानी वाटर कनेक्शन फीस की स्वीकृति के बाद भुगतान से जुड़े प्रस्ताव को भी एजेंडे में शामिल किया गया. चापाकल और लीकेज की मरम्मत के लिए चार टाटा एसीई वाहन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने विचार किया.
जल संयोजन के फेल होने की स्थिति में सफाई और नामांतरण शुल्क में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया. इसके अलावा स्वच्छता मित्र के पदनाम को परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. अभियंत्रण शाखा, नगर निवेश शाखा, बाजार शाखा और राजस्व शाखा से संबंधित प्रस्तावों पर भी पार्षदों ने विचार-विमर्श किया. नगर निगम में पांच से छह अंचल कार्यालय खोलने की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में आया. इसके साथ ही उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जगन्नाथपुर एमटीएस के सामान को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई.
बैठक में श्री खंडा साहब को पिस्का मोड़ चौक, गुरुद्वारा के समीप स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया. इसके अलावा मीट और मुर्गा दुकानों में शीशे का दरवाजा लगाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई. अंत में अन्य विषयों को अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए रखा गया.
नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर
बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसलों को शहर की नागरिक सुविधाओं और नगर निगम की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्षदों ने वार्ड से जुड़े मुद्दे अधिकारियों के समक्ष रखे. अधिकारियों ने प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्रवाई और निर्णयों के क्रियान्वयन का भरोसा दिलाया. बैठक में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया.
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