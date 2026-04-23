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सोनू-रामगढ़ रेल लाइन से खनिज संपदा को मिलेगी रफ्तार , राजस्थान सरकार और रेलवे के बीच 300 करोड़ का प्रस्ताव

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि राजस्थान सरकार ने परियोजना से संबंधित प्रारंभिक विवरण मांगा था. इसके जवाब में रेलवे ने 300 करोड़ का स्टेटमेंट भेजा है. इस राशि का उपयोग सर्वे, रूट एलाइनमेंट के तकनीकी अध्ययन, प्रारंभिक भू-आंकलन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की तैयारी जैसे कार्यों के लिए प्रस्तावित है. सर्वे पूरा होने के बाद परियोजना की लागत, भूमि आवश्यकताएं और क्रियान्वयन की समय-सीमा स्पष्ट हो सकेगी. महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि सोनू क्षेत्र का स्टील ग्रेड लाइमस्टोन रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माल-ट्रैफिक का स्रोत बन चुका है. हाल के वर्षों में यहां से होने वाले लदान ने यह साबित किया है कि सही रेल कनेक्टिविटी मिलने पर खनिज ढुलाई की क्षमता कई गुना बढ़ाई जा सकती है. इसी अनुभव के आधार पर सोनू-रामगढ़ नई लाइन का सर्वे प्रस्तावित किया गया है.

जैसलमेर: खनिज संपदा से समृद्ध सोनू बेल्ट को रेल कनेक्टिविटी की नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है. सोनू से रामगढ़ तक नई रेल लाइन के सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. यह पहल विशेष रूप से उन खदानों (माइंस) के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज निगम (RSMML) के माध्यम से राजस्थान सरकार ने आवंटित किया है.

लाइमस्टोन लदान से दोगुनी हुई आय: डेढ़ वर्ष पहले भारतीय रेल ने सोनू-हमीरा के बीच रेल लाइन चालू की थी. उससे पहले लाइमस्टोन को ट्रकों से जैसलमेर स्टेशन लाकर आगे रेल से भेजना पड़ता था, जिससे समय, लागत और स्टेशन पर दबाव तीनों बढ़ते थे. नई कनेक्टिविटी के बाद सीधे सोनू स्टेशन से लदान संभव हुआ. इसका असर तुरंत दिखा. जैसलमेर स्टेशन परिसर अपेक्षाकृत साफ-सुथरा हुआ, लोडिंग की गति बढ़ी और माल ढुलाई का प्रवाह अधिक सुव्यवस्थित हो गया. रेलवे अधिकारियों के अनुसार पिछले दो वर्षों में लाइमस्टोन लदान से होने वाली आय लगभग दोगुनी हो चुकी है. यह वृद्धि केवल मात्रा बढ़ने से नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स के बेहतर होने से भी आई है.

रिकॉर्ड लदान ने बढ़ाई उम्मीद: सामान्यतः हर महीने 60-65 रैक लोड होते थे और 2.5 से 3 लाख टन लाइमस्टोन विभिन्न स्टील संयंत्रों को भेजा जाता था. लेकिन हालिया उच्च मांग के दौरान 40 वर्षों में पहली बार एक महीने में 86 रैक लोड किए गए और लगभग 3.50 लाख टन लाइमस्टोन रेल मार्ग से भेजा गया. यह रिकॉर्ड बताता है कि बाजार में मांग मौजूद है और रेलवे के पास यदि अतिरिक्त रूट व क्षमता हो, तो वह इस मांग को सहजता से संभाल सकता है.

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क्यों जरूरी है सोनू-रामगढ़ नई लाइन?: अमिताभ का मानना था कि भविष्य की मांग को देखते हुए अतिरिक्त कनेक्टिविटी जरूरी है. सोनू-रामगढ़ लाइन से लोडिंग पॉइंट्स पर दबाव कम होगा, रैक मूवमेंट तेज होगा और उद्योगों को समय पर कच्चा माल मिल सकेगा. क्षेत्र में सीमेंट और स्टील से जुड़े नए प्रोजेक्ट आकार ले रहे हैं. ऐसे में एक वैकल्पिक/अतिरिक्त रेल कॉरिडोर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा संबल: नई लाइन का सर्वे और संभावित निर्माण केवल खनिज ढुलाई तक सीमित प्रभाव नहीं डालेगा. इससे क्षेत्र में रोजगार, परिवहन सेवाओं, वेयर हाउसिंग और सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि अतिरिक्त रेल कनेक्टिविटी से निवेश का माहौल और बेहतर होगा.