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2000 सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग का प्रस्ताव बना MCD के लिए गले की हड्डी, अब स्थायी रूप से रद्द करने की मांग

दिल्ली मेयर की बैठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में 2000 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने का प्रस्ताव निगम प्रशासन के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है. दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों के विरोध और यूनियनों के कड़े रुख को देखते हुए निगम को इस फैसले को टालना पड़ा था. हालांकि, अब सफाई कर्मचारी संगठन केवल फैसले को टालने से संतुष्ट नहीं हैं. उनकी मांग है कि 2000 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने संबंधी आदेश को स्थायी रूप से निरस्त किया जाए. इसके साथ ही निगम में नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए.