फर्रुखाबाद में जर्जर तारों की जगह एबीसी लाइन बिछाने का प्रस्ताव, ट्रांसफॉर्मरों की भी बढ़ेगी क्षमता
बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए वर्ष 2026-27 के नए बिजनेस प्लान में व्यापक प्रस्ताव तैयार किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 7:50 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले में शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए वर्ष 2026-27 के नए बिजनेस प्लान में व्यापक प्रस्ताव तैयार किए गए हैं. सदर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में जिले में 100 प्रतिशत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ जर्जर नंगे तारों की जगह एबीसी (एरियल बंच केबल) लाइन बिछाने पर विशेष जोर दिया गया है. इस योजना के लागू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है.
विधायक सुनील दत्त द्विवेदी ने बताया कि इस योजना को जल्द स्वीकृति दिलाने के लिए प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और सीएमडी से बात की जा चुकी है. पूर्व में प्रस्तावित दो बिजलीघर तेजी से निर्माणाधीन हैं और इसी वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिससे करीब 50 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ेगी : फतेहगढ़ व भोलेपुर क्षेत्र में 21 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें एमडी कोल्ड के पास, बघार, नगला कलार, सातनपुर, कोटा टावर, नारायणपुर, भोपत पट्टी, न्यू गुंजन विहार, सेंट्रल जेल, हसन बाग, नगला नैन, जेएनबी रोड, भूसा मंडी, छिमराबऊ अड्डा और गीतापुरम शामिल हैं. वहीं नेकपुर चौरासी, कनपटियापुर, होमगार्ड ऑफिस और ग्रानगंज सहित 8 नए ट्रांसफॉर्मर भी लगाए जाएंगे.
लकूला और पांचालघाट क्षेत्र में 16 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने के साथ 7 नए ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में 14 अन्य ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि और दो नए ट्रांसफॉर्मर लगाने की योजना बनाई गई है.
90 किलोमीटर से अधिक एबीसी केबल बिछेगी : योजना के तहत शहर के अलग-अलग मोहल्लों और गलियों में बड़े पैमाने पर एबीसी केबल डाली जाएगी. फतेहगढ़-भोलेपुर क्षेत्र में 30.34 किमी, लकूला-पांचालघाट में 35.96 किमी और अन्य क्षेत्रों में 24.15 किमी एबीसी केबल बिछाने का प्रस्ताव है. कुल मिलाकर लगभग 90.45 किमी जर्जर नंगे तारों को बदलकर कवर्ड केबल डाली जाएगी. जिससे हादसों का खतरा काफी कम होगा.
नई लाइन और पुरानी लाइन में सुधार : इसके साथ ही 5.4 किमी लंबी 33 केवी नई लाइन ठंडी सड़क, रेलवे रोड, आईटीआई चौराहा सहित प्रमुख मार्गों पर डाली जाएगी. वहीं 11 केवी लाइन में 3.4 किमी तक वीजल से रैबिट कंडक्टर बदलने का कार्य भी प्रस्तावित है. बेवर रोड स्थित 132 केवी पावर हाउस से ठंडी सड़क तक जाने वाली पुरानी लाइन, जो लगभग 500 घरों के ऊपर से गुजरती है, उसे अब सीधे पावर हाउस से जोड़ा जाएगा. इससे क्षेत्र में संभावित खतरे को समाप्त किया जा सकेगा.
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