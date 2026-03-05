ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में कलेक्टर रेट 30-60% बढ़ाने का प्रस्ताव, अप्रैल 2026 से हो सकता है लागू

चंडीगढ़ : यूटी प्रशासन ने शहर में कलेक्टर रेट में 30 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है. प्रशासन की ओर से इस प्रस्ताव पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है, जिसके बाद आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे जाएंगे. इस मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम चोपड़ा से खास बातचीत की गई.

कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का सुझाव : प्रशासन के अनुसार, शहर के अलग-अलग इलाकों में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का सुझाव डीसी निशांत यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दिया है. कलेक्टर रेट बढ़ने से संपत्ति की रजिस्ट्री के समय लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी बढ़ जाएंगे, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने की कुल लागत में बड़ा इजाफा हो सकता है.

चंडीगढ़ में कलेक्टर रेट 30-60% बढ़ाने का प्रस्ताव (Etv Bharat)

प्रस्ताव का विरोध जारी : वहीं, इस प्रस्ताव का चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है. एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि इस बढ़ोतरी को कम से कम चार महीने के लिए टाल दिया जाए और कलेक्टर रेट को बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार रेशनलाइज किया जाए. उनका कहना है कि सोसाइटी फ्लैट्स के रेट में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स को घटाया जाना चाहिए.

मिडिल क्लास पर पड़ेगा असर : चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम चोपड़ा ने बताया कि यदि प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होती है तो इसका सबसे अधिक असर मिडिल क्लास पर पड़ेगा और उनके लिए घर खरीदना और भी मुश्किल हो जाएगा. उनका ये भी दावा है कि इससे प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी आ सकती है और रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन कम हो सकते हैं.