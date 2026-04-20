दिल्ली के सरकारी अस्पतालों एवं संस्थानों में पीजी की 67 और डीएनबी की 36 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन और पेशेंट केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार प्रतिबद्ध है.
Published : April 20, 2026 at 10:53 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने और हेल्थकेयर सर्विस को और अधिक मजबूती देने के लिए करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं संस्थानों में वर्ष 2026 के लिए स्नातकोत्तर (पीजी) और डीएनबी कोर्स और फेलोशिप पाठ्यक्रम में 108 अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव किया है. विभाग के इस महत्वपूर्ण पहल से दिल्ली में मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्पेशल हेल्थकेयर सर्विस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी.
स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2026 के लिए राजधानी दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं संस्थानों में पीजी (एमडी/एमएस) और डीएनबी कोर्स की सीटों की संख्या में 103 सीटें बढ़ाने की अनुशंसा की है. इसके तहत फेलोशिप पाठ्यक्रम के तहत 5 सीटों को भी स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है. इस प्रकार पीजी, डीएनबी और फेलोशिप के लिए कुल मिलाकर 108 सीटें प्रस्तावित हैं.
किस संस्थान में कितनी पीजी सीटें प्रस्तावित: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार दिल्ली के अलग-अलग प्रमुख अस्पतालों के लिए पोस्टग्रेजुएट कोर्स में (एमडी/एमएस) की 67 सीटें और डीएनबी की 36 सीटें प्रस्तावित की गई हैं. वहीं, फेलोशिप पाठ्यक्रम के अंतर्गत 05 सीटें प्रस्तावित हैं, जिनमें से 3 सीटें गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल (जीटीबी) और 2 सीटें दिल्ली स्टेट कैंसर संस्थान (डीएससीआई) के लिए प्रस्तावित हैं.
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्स में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) में एमडी/एमएस की सबसे अधिक 35 सीटें, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मेडिकल कॉलेज (बीएसएएमसी) में एमडी/एमएस की 24 सीटें, दिल्ली स्टेट कैंसर संस्थान (डीएससीआई) में एमडी/एमएस की 4 सीटें, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (जीटीबी अस्पताल के साथ) में एमडी/एमएस की 4 सीटें प्रस्तावित हैं. यानी कुल मिलाकर पोस्टग्रेजुएट कोर्स में (एमडी/एमएस) की 67 सीटें प्रस्तावित हैं. तो वहीं, डीएनबी के तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में सबसे अधिक 18 सीटें प्रस्तावित हैं.
इन संस्थानों में बढ़ेंगी डीएनबी की सीटें: इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार के दीप चंद बंधु अस्पताल में डीएनबी की 8 सीटें, संजय गांधी हॉस्पिटल में डीएनबी की 4 सीटें, जीटीबी हॉस्पिटल में डीएनबी की 2 सीटें, गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में डीएनबी की 2 सीटें और भगवान महावीर अस्पताल में डीएनबी की 2 सीटें प्रस्तावित हैं. यानी कुल मिलाकर डीएनबी के लिए 36 सीटें प्रस्तावित हैं.
इसके साथ ही विभाग ने फेलोशिप पाठ्यक्रम के अंतर्गत 05 सीटें प्रस्तावित की हैं, जिनमें से 3 सीटें गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल (जीटीबी) और 2 सीटें दिल्ली स्टेट कैंसर संस्थान (डीएससीआई) में प्रस्तावित हैं. स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना है. दिल्ली के सरकारी अस्पतालों एवं संस्थानों में पीजी, डीएनबी और फेलोशिप पाठ्यक्रम के तहत 108 अतिरिक्त सीटों की संख्या हो जाने के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल ट्रेनिंग का दायरा बढ़ेगा.
चिकित्सा शिक्षा को मजबूती प्रदान करना है उद्देश्य: उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को मेडिकल ट्रेनिंग के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे और हेल्थकेयर सर्विस को और अधिक मजबूती मिलेगी. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो स्पेशल हेल्थकेयर सर्विस से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस पहल का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को मजबूती प्रदान करना और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, जिससे दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आगे कहा कि हमारी सरकार राजधानी दिल्ली में मेडिकल एजुकेशन और पेशेंट केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पीजी (एमडी/एमएस), डीएनबी और फेलोशिप कोर्स में सीटों की संख्या बढ़ने और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के विस्तार से एक मजबूत हेल्थकेयर वर्क फोर्स बनाने में भी मदद मिलेगी, जिससे दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सरकारी अस्पतालों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर की सुविधाएं सुनिश्चित होगी.
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