ग्वालियर नगर परिषद में हंगामा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

8 लाख रुपये सालाना लीज रेंट और प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत किराए में वृद्धि के साथ इस प्रस्ताव को नगर परिषद ने स्वीकार कर दी स्वीकृति.

ROOP SINGH STADIUM LEASE PASSED
ग्वालियर नगर परिषद में हंगामा (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 16, 2026 at 11:07 PM IST

ग्वालियर: ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज अगले 30 साल के लिए बढ़ सकती है. नगर परिषद में चर्चा के बाद लीज बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. हालांकि इस दौरान सदन में विपक्ष के चार पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए आसंदी के पास धरने पर बैठ गए और उसका घेराव भी किया. लेकिन बहुमत के आधार पर इस लीज प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया.

रूप सिंह स्टेडियम का लीज प्रस्ताव मंजूर

8 लाख रुपये सालाना लीज रेंट और प्रति वर्ष 5 प्रतिशत किराए में वृद्धि के साथ इस प्रस्ताव को नगर परिषद ने स्वीकार कर मंजूरी दी. हालांकि प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी पार्षदों ने रूप सिंह स्टेडियम को लीज पर दिए जाने का विरोध किया और उसे नगर निगम के हैंडओवर लेने की बात रखी. उनका तर्क था लीज पर ना देकर अब स्टेडियम नगर निगम के आधिपत्य में रखा जाए. जिससे इसका उपयोग निगम स्तर पर खेलों के आयोजनों में हो सके और शहर के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले.

ग्वालियर नगर परिषद में हंगामा (ETV Bharat)

लीज प्रस्ताव पर पार्षदों ने रखा अपना मत

नगर सरकार के पार्षदों के साथ ही ज्यादातर विपक्षी पार्षद भी लीज देने के समर्थन में नज़र आए. सभी का कहना था कि ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ऐतिहासिक धरोहर है. यहाँ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगा कर इसका नाम इतिहास में दर्ज कर दिया था. इस स्टेडियम की वजह से ग्वालियर को विश्वपटल पर पहचान मिली है. साथ ही नगर निगम को इससे मिलने वाले लीज रेंट से आय भी होगी. सभी पार्षदों द्वारा अपनी बात रखते हुए अपने मत इस लीज प्रस्ताव पर दिए गए.

ROOP SINGH STADIUM LEASE PASSED
ग्वालियर नगर परिषद में हंगामा (ETV Bharat)

लीज पर फैसले से पहले बीजेपी पार्षद ने आसंदी घेरी

जब इस मुद्दे पर फाइनल फैसला होने की बात आई तो नगर परिषद में बीजेपी पार्षद गिर्राज कंसाना के साथ दो महिला पार्षद गीता भूपेंद्र, अंजलि राजू पलैया समेत एक और बीजेपी पार्षद अपने स्थान से उठकर सदन की आसंदी के नीचे धरने पर बैठ गए. जब इस बात का विरोध बाकी पार्षदों ने उठाया तो चारों पार्षदों ने आसंदी का घेराव कर लिया. जमकर हंगामा और शोर हुआ, इसी बीच नगर परिषद के सभापति मनोज तोमर ने बहुमत के आधार पर लीज प्रस्ताव को पारित कर दिया. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने चारों पार्षदों की आपत्ति को भी फैसले में कोट किया.

सभापति बोले- चार लोगों का विरोध दर्ज कर प्रस्ताव पारित

सदन की कार्रवाई के दौरान सभापति मनोज तोमर कुछ पार्षदों को अनुशासनहीनता के लिए डांटते भी दिखायी दिए. सदन की हंगामेदार कार्यवाही के बाद सभापति ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, आज सदन में बिंदु पाँच (रूप सिंह स्टेडियम लीज नवीनीकरण) के एजेंडे पर चर्चा हुई. सभी पार्षदों ने अपनी बात रखी लेकिन नियमानुसार उस पर निर्णय लिए गए, सदन में विपक्ष के चार पार्षदों ने विरोध दर्ज कराया था. उनका विरोध दर्ज करते हुए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.

विपक्ष में होने के बाद भी अधिकतर बीजेपी पार्षद कांग्रेस का दे रहे साथ

इधर सदन में हंगामा खड़ा करने वाले और लीज प्रस्ताव पर विरोध दर्ज कराने वाले विपक्ष के बीजेपी पार्षद गिर्राज कंसाना का कहना था कि, वे विपक्ष में रहते हुए पिछले साढ़े तीन साल से नगर की कांग्रेस सरकार को आइना दिखाने का काम करते आए हैं. विपक्ष में होने से हमे सत्ता पक्ष कांग्रेस की कमियां बताना है ना की कांग्रेस का समर्थन करना है. लेकिन ग्वालियर नगर परिषद में बार-बार देखने को मिल रहा है कि विपक्ष के पार्षद यहां अधिकतर कांग्रेस सरकार का साथ देते चले आए हैं.

पार्टी फ़ोरम में बताएंगे अपने पार्षदों का हाल

प्रदेश और देश में बीजेपी सरकार होने के बाद भी ग्वालियर के ज्यादातर बीजेपी पार्षद ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस का साथ देते आ रहे हैं. यहाँ सिर्फ़ टारगेट अधिकारी है. उन्होंने कहा कि लीज प्रस्ताव पर बात रख कर विपक्ष के नाते अपनी ज़म्मेदारी निभाई है. लेकिन इस तरह पार्टी लाइन से हटकर जिन बीजेपी पार्षदों द्वारा इस तरह के कदम उठाये जा रहे हैं. वे पार्टी फोरम तक इस बात को जरूर ले जाएँगे.

हर साल 8 लाख की कमाई, सशर्त होगी लीज

इधर ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार का कहना है, सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच विरोध होता है लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों ने सहमति जताई है. ये ग्वालियर की जनता के लिए महत्वपूर्ण विषय था और इससे नगर निगम की आय भी होगी. हर साल 8 लाख रुपये किराया आएगा और प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत किराए में बढ़ोतरी होगी. इसमें प्रावधान रखा गया है कि नगर निगम को जब भी जरूरत होगी तब रूप सिंह स्टेडियम निगम को किसी आयोजन के लिए निशुल्क मिलेगा.

अभी फाइनल मुहर बाकी

नगर परिषद में तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज 30 वर्षों के लिए रिन्यू करने की मंजूरी मिल गई है. लेकिन अब भी यह फाइनल नहीं है क्योंकि नियम के अनुसार इतनी बड़ी संपत्ति के लीज पर प्रस्ताव सदन में पारित होने के बाद आखिरी निर्णय प्रशासक का होता है. ऐसे में अब ग्वालियर प्रशासक यानी कलेक्टर ही निर्धारित करेंगे कि जीडीसीए को अगले 30 सालों के लिए स्टेडियम दोबारा लीज पर मिलेगा या नहीं.

TAGGED:

GWALIOR MUNICIPAL COUNCIL MEETING
GWALIOR NAGAR PARISHAD HUNGAMA
ROOP SINGH STADIUM LEASE PASSED
GWALIOR NEWS
CAPTAIN ROOP SINGH STADIUM LEASE

