ETV Bharat / state

यूपी में 50 से अधिक व्यस्त रेलवे क्रॉसिंगों पर बनेंगे ब्रिज, जाम और इंतजार से मिलेगी मुक्ति

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम ने भारतीय रेलवे को आरओबी और आरयूबी बनाने का भेजा प्रस्ताव

UP Bridge Corporation
प्रतीकात्मक तस्वीर. (UP Bridge Corporation)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम ने राज्य की प्रमुख रेलवे क्रॉसिंगों पर पुल (ब्रिज) बनाने के लिए भारतीय रेलवे को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है. इस कदम से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों की यात्रा आसान बनेगी. यह प्रस्ताव राज्य के व्यस्त इलाकों में फंसे रेलवे फाटकों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है.

निगम के अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव में कुल 50 से अधिक प्रमुख रेलवे क्रॉसिंगों को चिह्नित किया गया है. इनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं. इन जगहों पर रोजाना हजारों वाहन और पैदल यात्री रेलवे फाटक बंद होने से घंटों फंस जाते हैं. इससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है.

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक धर्मवीर सिंह का कहना है कि ब्रिज बनने से रोड और रेल दोनों का संचालन सुचारु रूप से चलेगा. प्रस्ताव में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) दोनों तरह के डिजाइन शामिल हैं. जगह के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुना जाएगा. अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य सरकार और रेलवे मिलकर वहन करेंगे. रेलवे से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'स्मार्ट सिटी' और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं का हिस्सा है. इससे न केवल यातायात सुधरेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी.

लखनऊ में सीतापुर रोड पर भिठौली ताड़ीखाना, जानकीपुरम विस्तार, शहर में विक्रमादित्य मार्ग क्रासिंग, बांग्लाबाजार सहित अधिकांश बड़े शहरों में रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी सेतु बनेंगे. स्थानीय लोग लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे. रेलवे अधिकारियों ने प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है. उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा. इससे उत्तर प्रदेश में रेल और सड़क नेटवर्क मजबूत बनेगा.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पुल निर्माण अगले माह से, रिंग रोड पूरी तरह होगी एलिवेटेड, 50 करोड़ रुपये होंगे खर्च

TAGGED:

BRIDGE AT RAILWAY CROSSING
RAILWAY CROSSINGS BUILD UP
INDIAN RAILWAYS
PROPOSAL TO ROB AND RUB
RAILWAY CROSSINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.