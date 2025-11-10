ETV Bharat / state

यूपी में 50 से अधिक व्यस्त रेलवे क्रॉसिंगों पर बनेंगे ब्रिज, जाम और इंतजार से मिलेगी मुक्ति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम ने राज्य की प्रमुख रेलवे क्रॉसिंगों पर पुल (ब्रिज) बनाने के लिए भारतीय रेलवे को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है. इस कदम से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों की यात्रा आसान बनेगी. यह प्रस्ताव राज्य के व्यस्त इलाकों में फंसे रेलवे फाटकों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है. निगम के अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव में कुल 50 से अधिक प्रमुख रेलवे क्रॉसिंगों को चिह्नित किया गया है. इनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं. इन जगहों पर रोजाना हजारों वाहन और पैदल यात्री रेलवे फाटक बंद होने से घंटों फंस जाते हैं. इससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है.

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक धर्मवीर सिंह का कहना है कि ब्रिज बनने से रोड और रेल दोनों का संचालन सुचारु रूप से चलेगा. प्रस्ताव में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) दोनों तरह के डिजाइन शामिल हैं. जगह के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुना जाएगा. अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य सरकार और रेलवे मिलकर वहन करेंगे. रेलवे से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'स्मार्ट सिटी' और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं का हिस्सा है. इससे न केवल यातायात सुधरेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी.



लखनऊ में सीतापुर रोड पर भिठौली ताड़ीखाना, जानकीपुरम विस्तार, शहर में विक्रमादित्य मार्ग क्रासिंग, बांग्लाबाजार सहित अधिकांश बड़े शहरों में रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी सेतु बनेंगे. स्थानीय लोग लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे. रेलवे अधिकारियों ने प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है. उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा. इससे उत्तर प्रदेश में रेल और सड़क नेटवर्क मजबूत बनेगा.



