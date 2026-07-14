ETV Bharat / state

देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था होगी चकाचक, ट्रैफिक जंक्शनों के सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार

देहरादून: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा शहर के प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों के समग्र सुधार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस प्रस्ताव का उद्देश्य शहर में यातायात की सुगमता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना, यातायात जाम को कम करना और वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाना है.

प्रस्ताव के अनुसार शहर के चिन्हित ट्रैफिक जंक्शनों पर वैज्ञानिक यातायात प्रबंधन के अनुरूप आवश्यक अवसंरचना विकसित की जाएगी. इसमें जंक्शन ज्यामिति (Junction Geometry) में सुधार, फ्री लेफ्ट टर्न,समुचित लेन विकास, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ और ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रिफ्यूज आइलैंड, आधुनिक ट्रैफिक साइनेज, थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग, रिफ्लेक्टिव स्टड, क्रैश बैरियर, सड़क सुरक्षा उपकरण, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल तथा आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरा और एआई आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग प्रणाली जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है.

प्रस्ताव में प्रत्येक जंक्शन के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसके अंतर्गत हरित पट्टियों का विकास, लैंडस्केपिंग,सजावटी पौधारोपण,आकर्षक प्रकाश व्यवस्था,सार्वजनिक कला (Public Art) ओर नगर की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले तत्व विकसित किए जाएंगे,जिससे शहर की सुंदरता के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर शहरी वातावरण उपलब्ध हो सके. नगर आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि ट्रैफिक जंक्शनों का वैज्ञानिक सुधार केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं में कमी, यात्रा समय की बचत, ईंधन की खपत में कमी और वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा.