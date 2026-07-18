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मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव पास, गोल्फ कार्ट और शटल सेवा पर गरमाई सियासत

मसूरी: नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में गुरुवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय (एमजी कॉलेज) के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा पूर्व प्रशासक के कार्यकाल में करोड़ों रुपये खर्च कर शुरू की गई गोल्फ कार्ट और शटल सेवा को लेकर सभासदों ने तीखी नाराजगी जताई. साथ ही पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा एमजी कॉलेज लंबे समय से क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में कॉलेज का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कॉलेज का प्रांतीयकरण होने से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, बेहतर संसाधन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा जा रहा है.

बैठक के दौरान सभासद पवन थलवाल और जसबीर कौर ने गोल्फ कार्ट और शटल सेवा पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा पूर्व प्रशासक के कार्यकाल में करोड़ों रुपये खर्च कर इन योजनाओं को शुरू किया गया, लेकिन आज दोनों योजनाएं बंद पड़ी हैं. उनका आरोप था कि गोल्फ कार्ट का आज तक आरटीओ में पंजीकरण नहीं हुआ. न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद इसका संचालन भी बंद करना पड़ा. शटल सेवा, पार्किंग, वेटिंग रूम और रेस्ट रूम जैसी परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का भी कोई ठोस परिणाम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा.

सभासदों ने कहा जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. जसबीर कौर ने कहा यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी कहा यदि समय रहते निर्वाचित बोर्ड का गठन नहीं होता तो जनता के धन का और अधिक दुरुपयोग हो सकता था. उन्होंने कहा गोल्फ कार्ट और शटल सेवा की पूरी परियोजना की समीक्षा कराई जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी.