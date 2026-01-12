ETV Bharat / state

धर्मशाला में बुद्ध विश्वविद्यालय का प्रस्ताव, तिब्बती सांसदों के साथ सांसद राजीव भारद्वाज ने की बैठक

तिब्बती सांसदों के साथ बैठक में सांसद राजीव भारद्वाज ने धर्मशाला में बुद्ध विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को लेकर संसद में लाने की घोषणा की.

तिब्बती सांसदों के साथ सांसद राजीव भारद्वाज ने की बैठक
तिब्बती सांसदों के साथ सांसद राजीव भारद्वाज ने की बैठक (DIPR)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:59 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में बुद्ध विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है. इसको लेकर बीजेपी सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने धर्मशाला स्थित तिब्बतन पार्लियामेंट इन-एक्ज़ाइल में तिब्बती सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक के अंत में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने घोषणा की कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र में बुद्ध विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को संसद में लाने का प्रयास करेंगे, ताकि शांति, करुणा और बौद्ध दर्शन को संस्थागत स्वरूप मिल सके.

बैठक में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा, 'वे ऐसे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां महामहिम दलाई लामा निवास करते हैं, जो न केवल तिब्बत बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और करुणा के प्रतीक हैं. तिब्बती समुदाय को यदि किसी भी स्तर पर सहायता की आवश्यकता होगी, तो वे उनकी आवाज को केंद्र सरकार तक पूरी मजबूती से पहुंचाएंगे'.

डॉ. भारद्वाज ने कहा कि भारत और तिब्बत का रिश्ता केवल राजनीति का नहीं, बल्कि मानवता, संस्कृति और साझा मूल्यों का है. भारत ने हमेशा तिब्बती समुदाय को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन दिया है. वहीं, इस मौके पर तिब्बतन पार्लियामेंट के सांसदों ने कहा कि हमारा अस्तित्व और हमारा वजूद भारत सरकार और भारत के लोगों की वजह से है. भारत ने हमें परिवार की तरह अपनाया है.

तिब्बती सांसदों ने यह भी कहा कि तिब्बत भारत के लिए कितना मायने रखता है, यह हमारा मन और इतिहास जानता है, और भारत की भूमिका तिब्बत के लिए हमेशा आशा की किरण रही है. इस अवसर पर तिब्बतन पार्लियामेंट की डिप्टी स्पीकर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोराजी देसाई के ऐतिहासिक शब्दों का भी उल्लेख किया कि "भारत और तिब्बत एक ही पेड़ की शाखाएं हैं". डिप्टी स्पीकर ने कहा कि भारत तिब्बत का गुरु है और हम उनके शिष्य हैं.

इस बैठक में तिब्बतन पार्लियामेंट के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सहित अन्य सांसद उपस्थित रहे. बैठक के दौरान तिब्बत की वर्तमान स्थिति और भारत-तिब्बत के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंधों पर गहन चर्चा हुई.

