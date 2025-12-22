उत्तराखंड में 140 असिस्टेंट प्रोफेसर के तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी, दून कॉलेज को मिली 41 फैकल्टी
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करते हुए 140 असिस्टेंट प्रोफेसर के तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
देहरादून: उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब जल्द ही फैकल्टी की कमी दूर हो जाएगी. दरअसल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए 140 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित किए गए थे. ऐसे में इन सभी चयनित 140 असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रदेश के तमाम राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनाती दी जानी है. ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इन नियुक्तियों से मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा, साथ ही शिक्षण, प्रशिक्षण और शोधात्मक कार्यों को नई गति मिलेगी.
उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा को उच्च मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है. जिसके तहत जहां एक ओर मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो वहीं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी बड़े स्तर पर तैनाती की जा रही है. इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए तमाम संकायों में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों के तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही इन चयनित संकाय सदस्यों को प्रदेश के तमाम राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पहली तैनाती दे दी गई है.
जानें किस फैकल्टी में कितनी नियुक्तियां: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में तमाम डिपार्टमेंट में 41 असिस्टेंट प्रोफेसरों को तैनाती दी गई है. इसी तरह, राजकीय मेडिकल हरिद्वार में 12, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 33, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 24, राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 2 और राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 28 असिस्टेंट प्रोफेसरों को पहली तैनाती दी गई है. मेडिकल कॉलेजों में दो दर्जन से अधिक संकायों में संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई है. जिसमें विशेष तौर पर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में 15 असिस्टेंट प्रोफेसरों को तैनाती मिली है.
जानें किस फैकल्टी में कितनी नियुक्तियां: इसी तरह, एनाटॉमी एवं पीडियाट्रिक्स में 7-7, ब्लड बैंक, रेडियोथेरेपी एवं डर्मेटोलॉजी में 3-3, कम्युनिटी मेडिसिन एवं पैथोलॉजी 12-12, डेंटिस्ट्री 2, इमरजेंसी एवं फॉरेन्सिक मेडिसिन 1-1, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी 5-5, माइक्रोबायोलॉजी एवं ऑर्थोपेडिक्स 9-9, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी 8, ऑप्थेल्मोलॉजी 4 और ओटो-राइनो-लैरींगोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकाइट्री एवं फिजियोलॉजी संकाय में 6-6 असिस्टेंट प्रोफेसरों को तैनाती मिली है. मेडिकल कॉलेजों में मानकों के अनुरूप हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी की तैनाती से मेडिकल छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी. साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा.
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को उच्च मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है. इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ ही अनुभवी और प्रशिक्षित फैकल्टी की भी तैनाती की जा रही है. इसी कड़ी में चयन बोर्ड से चयनित 140 असिस्टेंट प्रोफेसरों को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रथम तैनाती दे दी गई है. असिस्टेंट प्रोफेसर की नई नियुक्ति से कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी, जिससे शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों में गुणात्मक सुधार होगा. साथ ही संबद्ध चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत होंगी.
