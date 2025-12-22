ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 140 असिस्टेंट प्रोफेसर के तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी, दून कॉलेज को मिली 41 फैकल्टी

देहरादून: उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब जल्द ही फैकल्टी की कमी दूर हो जाएगी. दरअसल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए 140 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित किए गए थे. ऐसे में इन सभी चयनित 140 असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रदेश के तमाम राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनाती दी जानी है. ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इन नियुक्तियों से मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा, साथ ही शिक्षण, प्रशिक्षण और शोधात्मक कार्यों को नई गति मिलेगी.

उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा को उच्च मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है. जिसके तहत जहां एक ओर मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो वहीं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी बड़े स्तर पर तैनाती की जा रही है. इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए तमाम संकायों में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों के तैनाती प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही इन चयनित संकाय सदस्यों को प्रदेश के तमाम राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पहली तैनाती दे दी गई है.

जानें किस फैकल्टी में कितनी नियुक्तियां: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में तमाम डिपार्टमेंट में 41 असिस्टेंट प्रोफेसरों को तैनाती दी गई है. इसी तरह, राजकीय मेडिकल हरिद्वार में 12, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 33, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 24, राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 2 और राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 28 असिस्टेंट प्रोफेसरों को पहली तैनाती दी गई है. मेडिकल कॉलेजों में दो दर्जन से अधिक संकायों में संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई है. जिसमें विशेष तौर पर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में 15 असिस्टेंट प्रोफेसरों को तैनाती मिली है.