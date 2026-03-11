ETV Bharat / state

सीतापुर में ठगी मामले में 5.11 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने उन्नाव में जब्त की जमीन और कार

सीतापुर पुलिस ने की कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

सीतापुर : थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बाम्बीटैक्स/बीमैक्स कंपनी बनाकर बिटक्वाइन-क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अब तक धोखाधड़ी कर अर्जित की गई करीब 5 करोड़ 11 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है. इस मामले में सीतापुर निवासी विराट राठौर समेत 25 पीड़ितों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोंसले के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व साइबर/स्वाट टीम ने कार्रवाई की है. सीओ सिटी विनायक भोंसले ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) सीओ सिटी विनायक भोंसले ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्तों का जाल लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बरेली व पीलीभीत जिलों में फैला हुआ है. पुलिस इससे पूर्व भी तीन करोड़ 30 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क करने के अलावा 51 लाख रुपये खाते में सीज कराया था. पुलिस ने बुधवार को उन्नाव जिले में जमीन कुर्क की है.