सीतापुर में ठगी मामले में 5.11 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने उन्नाव में जब्त की जमीन और कार
सीओ सिटी विनायक भोंसले ने बताया कि एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 7:18 PM IST
सीतापुर : थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बाम्बीटैक्स/बीमैक्स कंपनी बनाकर बिटक्वाइन-क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अब तक धोखाधड़ी कर अर्जित की गई करीब 5 करोड़ 11 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है.
इस मामले में सीतापुर निवासी विराट राठौर समेत 25 पीड़ितों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोंसले के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व साइबर/स्वाट टीम ने कार्रवाई की है.
सीओ सिटी विनायक भोंसले ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्तों का जाल लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बरेली व पीलीभीत जिलों में फैला हुआ है. पुलिस इससे पूर्व भी तीन करोड़ 30 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क करने के अलावा 51 लाख रुपये खाते में सीज कराया था. पुलिस ने बुधवार को उन्नाव जिले में जमीन कुर्क की है.
उन्होंने बताया कि बुधवार को करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के पिछवाड़ा गांव में 0.2900 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने 30 लाख रुपये की कार को भी कुर्क किया है. उन्होंने बताया कि जालसाजों ने जो भी सम्पत्ति फ्राॅड से अर्जित की है, उसका पता लगाकर उसे जब्त किया जाएगा. उन्होंने बताया कि एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.
यह था मामला : रामकोट थाना क्षेत्र के नवीन चौक निवासी विराट राठौर ने कम्पनी के सीईओ जय प्रकाश मौर्या, डायरेक्टर देवेन्द्र मौर्या, फंड मैनेजर दयाशंकर मौर्या समेत दो महिलाओं के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत तमाम धाराओं में केस दर्ज कराया था. इस मामले में 24 अन्य लोगों ने भी एसपी से जालसाजी से करोड़ों रुपये धोखाधड़ी से ऐंठने की शिकायत की थी.
शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि बॉम्बीटैक्स डाट कॉम की वेबसाइट बनाई थी, जिसमें 15 प्रतिशत साधारण ब्याज तथा जमा कराने वाले को कुल धन का सात प्रतिशत ब्याज देने का दावा किया गया था. ब्याज के लालच में आकर निवेशकों से लगभग 50 करोड़ की ठगी की जा चुकी है.
