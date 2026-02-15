ETV Bharat / state

चंदौली में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्सन, पुलिस ने 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

चंदौली : बहुचर्चित कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में मुगलसराय पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. थाना मुगलसराय और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कोडिन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित लगभग 3.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है.

कई जगह खरीदी थी प्रॉपर्टी : सीओ मुगलसराय अरुण कुमार सिंह ने बताया, मुगलसराय निवासी अभियुक्त स्वप्निल केसरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने ग्राम बेचूपुर, चंधासी और हरिशंकरपुर स्थित कुल छह संपत्तियों को चिह्नित कर फ्रीज किया.

इनमें बेचुपुर स्थित मकान संख्या 911 (करीब 95 लाख रुपये) तथा एक अन्य भवन (लगभग 25 लाख रुपये), चंधासी की आवासीय भूमि (करीब दो करोड़ रुपये) और हरिशंकरपुर की भूमि (लगभग 30 लाख रुपये) शामिल हैं. कुल संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 3.50 करोड़ रुपये आंका गया.