ETV Bharat / state

अलीगढ़ में हिस्ट्रीशीटर खालिद और रफत अली की 3.17 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

अलीगढ़ : पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर खालिद हसन खान उर्फ पप्पू और उसके सहयोगी रफत अली की 3.17 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क की गई. डीएम के अनुमोदन पर कुर्की का बैनर लगाया गया. माइक से अनाउंसमेंट भी की गई. हिस्ट्रीशीटर खालिद हसन खान उर्फ पप्पू पर 26 केस दर्ज हैं.

खालिद उर्फ पप्पू थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बरगद हाउस के पास का रहने वाला है, जबकि रफत अली सर सैयद नगर का रहने वाला है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बीते कई सालों से एक संगठित गैंग के रूप में षड्यंत्र के तहत हत्या, डकैती, हत्या का प्रयास, फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी और जमीनों पर अवैध कब्जा जैसे गंभीर अपराध किए. इन्हीं आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के आधार पर थाना क्वार्सी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

कार्रवाई के दौरान खालिद उर्फ पप्पू के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक प्लॉट, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है. 130 वर्ग मीटर का दूसरा प्लॉट, जिसकी कीमत लगभग 85 लाख रुपये आंकी गई है को कुर्क किया गया. इसके अलावा खालिद की पत्नी माहनूर असरा के नाम पंजीकृत होंडा अमेज कार, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये है को भी जब्त की गई. वहीं, अभियुक्त रफत अली के 136 वर्ग मीटर के फ्लैट को कुर्क किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सितंबर 2025 में भी खालिद उर्फ पप्पू और रफत अली की करीब सवा दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. खालिद उर्फ पप्पू पर कुल 26 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि रफत अली पर तीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं.