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अलीगढ़ में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई; आफताब-गुड़िया की 26 लाख की संपत्ति अटैच

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ के क्वार्सी पुलिस ने पेशेवर गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित करीब 26 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(F)(2) के तहत अटैच किया है. पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई आफताब उर्फ कप्तान और उसकी पत्नी गुड़िया से संबंधित संपत्तियों पर की गई है. कार्रवाई के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े अन्य आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.



पुलिस के अनुसार, 9 मई 2026 को क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के पर्यवेक्षण में क्वार्सी पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान आफताब उर्फ कप्तान समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों के कब्जे से 39 किलोग्राम अवैध गांजा, गांजा पैक करने के लिए करीब 300 ग्राम खाली पॉलीथिन, दो स्टेपलर, स्टेपलर पिन की दो डिब्बियां और गांजा बिक्री से प्राप्त 1.05 लाख रुपये बरामद किए गए थे. पुलिस ने एक अवैध तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया था.

इस मामले में क्वार्सी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 384/2026 दर्ज किया गया. इसमें बीएनएस, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी अन्य राज्यों से सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर लाते थे और उसे थोक व फुटकर में पुड़िया बनाकर अलीगढ़ शहर में महंगे दामों पर बेचते थे.



पुलिस ने अब आफताब उर्फ कप्तान और गुड़िया की करीब 26 लाख 26 हजार 496 रुपये की संपत्ति अटैच की है. इसमें 60 वर्ग गज का एक प्लाट, जिस पर निर्माणाधीन मकान है, जिसकी कीमत करीब 21.17 लाख रुपये बताई गई है.

इसके अलावा टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल की कीमत करीब 68,184 रुपये और एसबीआई बैंक खाते में जमा 4,41,156.86 रुपये भी अटैच किए गए हैं. पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि आफताब के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं.