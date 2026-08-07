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मुरादाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन; मुनादी कराकर 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि थाना भोजपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

मुरादाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन
मुरादाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 10:32 PM IST

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मुरादाबाद : जिले में थाना भोजपुर पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है. कुर्क की गई संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपये बताई जा रही है.

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि थाना भोजपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था. विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुख्य आरोपी जिसका नाम तौकीर, तशरीफ और तौहीर है. इनके द्वारा भैंस वंशीयपशुओं का कटान करके अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की गई थीं.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में उक्त संपत्तियों का विवरण प्राप्त करने के पश्चात एक आख्या व प्रार्थना पत्र न्यायालय ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसके बाद न्यायालय द्वारा उक्त संपत्तियों की कुर्की के आदेश पारित किए गए. न्यायालय के आदेश के पश्चात पुलिस ने उक्त भवन और दूसरी संपत्ति की कुर्की के लिए मुनादी कराई और उसके पश्चात संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की.

उन्होंने बताया कि इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था. शुक्रवार को उक्त आदेश के क्रम में आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है. जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उसमें एक मकान जो कि कस्बा भोजपुर में स्थित है उसको कुर्क किया गया है, एक थार गाड़ी, एक कार और एक स्कूटी को भी कुर्क किया गया है. उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपये है. इन सभी को आज थाना भोजपुर पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया है. अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है.

यह भी पढ़ें : गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की पर हाईकोर्ट ने कहा- "संदेह या अनुमान पर नहीं चलती अदालत, सिर्फ आपराधिक इतिहास होने से नहीं कुर्क होगी प्रॉपर्टी"

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