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मुरादाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन; मुनादी कराकर 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप

मुरादाबाद : जिले में थाना भोजपुर पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है. कुर्क की गई संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपये बताई जा रही है.





एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि थाना भोजपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था. विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुख्य आरोपी जिसका नाम तौकीर, तशरीफ और तौहीर है. इनके द्वारा भैंस वंशीयपशुओं का कटान करके अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की गई थीं.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में उक्त संपत्तियों का विवरण प्राप्त करने के पश्चात एक आख्या व प्रार्थना पत्र न्यायालय ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसके बाद न्यायालय द्वारा उक्त संपत्तियों की कुर्की के आदेश पारित किए गए. न्यायालय के आदेश के पश्चात पुलिस ने उक्त भवन और दूसरी संपत्ति की कुर्की के लिए मुनादी कराई और उसके पश्चात संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की.