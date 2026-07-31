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श्रावस्ती में प्रतिबंधित सिरप-नशीली दवाओं की बिक्री के आरोपी की 33.85 लाख की संपत्ति कुर्क

सहारनपुर में 480 ग्राम अवैध चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, उन्नाव में गांजा बरामद

श्रावस्ती में पुलिस का एक्शन.
श्रावस्ती में पुलिस का एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:45 PM IST

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श्रावस्ती/सहारनपुर/उन्नाव: श्रावस्ती में प्रतिबंधित सिरप और नशीली दवाओं की बिक्री के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के परिजनों की करीब 33.85 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी. पुलिस ने दो वाहनों को जब्त करने के साथ बैंक में जमा 5 लाख 85 हजार 407 रुपये की धनराशि फ्रीज कर दी है. यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सोनवा थाना पुलिस ने की. वहीं, सहारनपुर में ‘ऑपरेशन सवेरा’ के तहत 480 ग्राम अवैध चरस के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं. जबकि उन्नाव में 75 लाख का गांजा पुलिस ने बरामद किया है.

श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी इकौना आलोक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में सोनवा पुलिस ने यह कार्रवाई की. थानाध्यक्ष विशुनदेव पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 30 जुलाई 2026 को कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक, आकाश नाग के पिता माता प्रसाद नाग और छोटे भाई रोहित नाग के नाम दर्ज संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने रोहित नाग के नाम दर्ज स्कॉर्पियो और माता प्रसाद नाग के नाम दर्ज कार को कुर्क किया है. स्कॉर्पियो की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये, जबकि कार की कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई गई है. दोनों वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 28 लाख रुपये है.

पुलिस के अनुसार, आकाश नाग को पूर्व में पुलिस और एसओजी की टीम ने करीब 40 लाख रुपये की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. आरोप है कि वह अपने वाहन पर ‘मिशन मोदी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष’ लिखकर चलता था. इसके अलावा नाग मेडिकल एजेंसी के माध्यम से प्रतिबंधित फेंसीपिक टी, फेंसीपिक टीपी समेत नशीली दवाओं की सप्लाई किए जाने का भी आरोप है.

इस मामले में औषधि निरीक्षक श्रीकांत की तहरीर पर 20 नवंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में न्यायालय के आदेश के बाद सोनवा पुलिस ने बीएनएसएस के तहत कुर्की की कार्रवाई की है. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती के आदेश के अनुपालन में की गई. थानाध्यक्ष सोनवा विशुनदेव पाण्डेय ने बताया कि कुर्क किए गए दोनों वाहनों की कुल कीमत करीब 28 लाख रुपये है, जबकि बैंक खाते में जमा 5,85,407 रुपये फ्रीज किए गए हैं.

सहारनपुर: 480 ग्राम अवैध चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

सहारनपुर पुलिस “ऑपरेशन सवेरा–नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चला रही है. इसी के तहत थाना कुतुबशेर पुलिस ने 480 ग्राम चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें विधिक कार्यवाई की जा रही है. बरामद चरस की कीमत अंतराष्ट्रीय बाजार में 24 लाख रुपये आंकी जा रही है.

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 30 जुलाई को थाना कुतुबशेर पुलिस ने ग्राम भाऊपुर के निकट निर्माणाधीन बायपास पर घेराबंदी की. दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई. पूछताछ में उनकी पहचान आहद पुत्र शहनवाज उर्फ सिकंदर निवासी ढोली खाल, थाना कुतुबशेर और दानिश पुत्र फिरोज कुरैशी निवासी मोहल्ला कस्साबान, थाना बेहट के रूप में हुई.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी आहद के कब्जे से 240 ग्राम तथा आरोपी दानिश के कब्जे से 240 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई. कुल 480 ग्राम चरस की बरामदगी के आधार पर दोनों के खिलाफ थाना कुतुबशेर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

उन्नाव: 75 लाख का गांजा पकड़ा

अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ उन्नाव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 75 लाख रुपये कीमत का 1.51 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में छह तस्करों को गिरफ्तार किया है. तस्कर इतने शातिर थे कि उन्होंने गांजे की खेप को ट्रक में लदे गारनेट पाउडर (वेल्डिंग और पॉलिशिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल) की बोरियों के बीच छिपा रखा था, ताकि किसी को शक न हो. तस्करी में एक कार भी ट्रक की एस्कॉर्ट के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी.

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