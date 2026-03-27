अलीगढ़ नगर निगम में Property Tax Scam; एडमिन आईडी से लाखों की हेराफेरी, कर्मचारी बर्खास्त
नगर निगम के गृह कर विभाग में तैनात आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर की करतूत सामने आई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 9:42 AM IST
अलीगढ़ : नगर निगम में संपत्ति कर से जुड़ा गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला पकड़ा गया है. नगर निगम के गृह कर विभाग में तैनात आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर ने एडमिन आईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल करके बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन के संपत्ति कर 1,73,488 रुपये समाप्त कर दिया. यह मामला पकड़ में आने के बाद नगर आयुक्त ने कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही सॉफ्टवेयर संचालन करने वाली कंपनी से पिछले तीन वर्षों का डाटा तलब किया है. हालांकि अभी कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
मामला आगरा नगर निगम के जोन संख्या-2 के अंतर्गत आने वाली संजय गांधी कॉलोनी स्थित एक संपत्ति से जुड़ा है. जांच में सामने आया कि भवन संख्या-1/200 सी-8 के संपत्ति कर की बकाया राशि ₹1,73,488 को बिना सक्षम अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना गलत तरीके से समाप्त कर दी गई. यह घोटाला एडमिन आईडी का दुरुपयोग कर की गई. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जांच के आदेश दिए थे.
नगर आयुक्त के आदेश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पाया गया कि गृह कर विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर कुलदीप जैन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अनियमितता की. जांच रिपोर्ट के आधार पर कुलदीप जैन को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया. हालांकि जांच समिति का दावा है कि ऐसे घोटाले में केवल एक व्यक्ति संलिप्तता नहीं हो सकती है. इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क या अन्य अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा. इस मामले में सेवा समाप्ति के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. संपत्ति कर विभाग में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर की पारदर्शिता जांच के लिए सॉफ्टवेयर संचालन करने वाली कंपनी से पिछले तीन वर्षों का पूरा डाटा तलब किया गया है. इसमें रसीदों के रोल बैक, टैक्स पोस्टिंग, नामांतरण, संशोधन और अन्य सभी प्रक्रियाओं का पूरा रिकॉर्ड देना है.
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