ETV Bharat / state

उत्तराखंड में प्रॉपर्टी टैक्स डिजिटाइजेशन के बाद 136% बढ़ा रेवेन्यू, 6 करोड़ से पहुंचा ₹16 करोड़

उत्तराखंड में ऑनलाइन हो रही हैं प्रॉपर्टी ( ETV Bharat Graphics )

फिलहाल प्रदेश के सभी नगर निकायों का ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है. अब उसकी मैपिंग को लेकर प्रक्रिया चल रही है. अब दूसरे चरण में इस योजना को भारत सरकार के उपयोग पोर्टल के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाएगा. इस प्रक्रिया के शुरुआती चरण में जो संपत्तियों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं. -विनोद गोस्वामी, निदेशक शहरी विकास-

उपयोग पोर्टल से होगी प्रॉपर्टी की निगरानी: विनोद गोस्वामी ने बताया कि-

उत्तराखंड में ऑनलाइन हो रहे संपत्तियों के रिकॉर्ड: उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 107 नगर निकायों में संपत्तियों के डिजिटाइजेशन को लेकर की जा रही प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है. फिलहाल इस स्कीम में कुछ बदलाव आए हैं. इसलिए अगले चरण की तैयारी शुरू की जा रही है. निदेशक शहरी विकास विनोद गोस्वामी ने बताया कि पिछले चरण में शहरी विकास विभाग के नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था. पहले चरण में कुल 14 निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन किया गया.

देहरादून: उत्तराखंड शहरी विकास विभाग द्वारा प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है. पहले चरण में विभाग में रेवेन्यू के मद्देनजर इसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं. अब दूसरे चरण की धुआंधार तैयारी चल रही है. दूसरे चरण में इस योजना को भारत सरकार के पोर्टल से आगे बढ़ाया जाएगा.

उत्तराखंड में ड्रोन से हुआ प्रॉपर्टी का सर्वे: शहरी विकास निदेशक विनोद गोस्वामी ने बताया कि जब ड्रोन सर्वे किया गया था और उसके बाद सभी प्रॉपर्टीज का जो वास्तविक डाटा सामने आया, तो इस डाटा के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद नोटिस भेजा गया. उस पर आपत्तियां भी ली गई और फिर से रिएसेसमेंट और जनसुनवाई के लिए वक्त दिया गया. उसके बाद टैक्स की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और इससे रेवेन्यू में इजाफा हुआ है. उन्होंने बताया कि देहरादून, हरिद्वार और रुद्रपुर जैसे बड़े निकायों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

प्रॉपर्टी टैक्स डिजिटाइजेशन के बाद 136 फीसदी बढ़ा रेवेन्यू: विनोद गोस्वामी ने शहरी विकास विभाग में डिजिटलाइजेशन के बाद आए बदलावों के बारे में बताया कि शहरी विकास में मुख्य तौर से तीन माध्यमों से राजस्व प्राप्त होता है. पहला माध्यम प्रॉपर्टी टैक्स है. दूसरा लाइसेंस और तीसरा मिसलेनियस टैक्स है. उन्होंने बताया कि शहरी निकायों में प्रॉपर्टी को ऑनलाइन किए जाने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स के रेवेन्यू में 136 फीसदी का उछाल आया है. यही प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन होने की प्रक्रिया से पहले तकरीबन 6 करोड़ था.

प्रॉपर्टी के डिजिटाइजेशन से आई पारदर्शिता: ऑनलाइन होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक 16 करोड़ से ऊपर चला गया है. इसी तरह से लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पहले प्रॉपर्टी टैक्स दिसंबर 2023 तक 3 करोड़ के आसपास था. अब बढ़कर दिसंबर 2025 में 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है. उन्होंने कहा कि यह आंकड़े बताते हैं कि तकनीकी का जितना इस्तेमाल किया जाता है, उससे सिस्टम साफ होता है और रेवेन्यू के साथ-साथ पादर्शिता में भी इजाफा होता है.

डिजिटाइजेशन से निकायों में टैक्स रेवेन्यू में फर्क

प्रॉपर्टी टैक्स (136.87% बढ़ा) जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक 6.78 करोड़ जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक 16.06 करोड़

ट्रेड लाइसेंस (50.43% बढ़ा) जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक 3.46 करोड़ जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक 5.19 करोड़

मिसलेनियस टैक्स (9.51% घटा) जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक 9.67 करोड़ जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक 8.57 करोड़

पब्लिक को भी मिलेगा बढ़े रेवेन्यू का फायदा: निदेशक शहरी विकास विनोद गोस्वामी ने कहा कि इस बढ़े रेवेन्यू का फायदा भी पब्लिक को दिया जाए, इसको लेकर भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शहरी विकास विभाग शुरू करने जा रहा है. उन्होंने जानकारी दी है कि पब्लिक को परेशानी मुक्त फ्री सर्विस देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था. उसको आईटीडीए के द्वारा उत्तराखंड के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है. उम्मीद है कि इसे अगले 1 महीने के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: