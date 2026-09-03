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डिजिटल इंडिया की नई उड़ान: आपकी जमीन का बनेगा 'डिजिटल रिकॉर्ड'!

क्या है प्रोजेक्ट: इस कार्य के लिए 52 अधिकारियों- कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गयी है. इस सर्वे में रोवर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रथम चरण में नगर निगम के 5 जोन के 41 वार्ड में सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा. जिसमें करीब 59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा. नगर निगम और राजस्व विभाग की 26 संयुक्त टीम आधुनिक तकनीक की मदद से प्रत्येक संपत्ति का सत्यापन कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेंगी.

गोरखपुर: केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत संचालित नक्शा ( नेशनल जिओ स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे का अर्बन हैबिटेशंस ) परियोजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में संपत्तियों के स्थलीय सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होगा. इससे जहां शहरी नियोजन और कर व्यवस्था को दुरुस्त करने में नगर निगम को फायदा मिलेगा, वहीं इससे संपत्तियों का सटीक भू अभिलेख उपलब्ध हो जाएगा.



टीम मेंबर को ट्रेनिंग: इस सर्वेक्षण कार्य के लिए जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें 6 दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया है. प्रत्येक टीम आधुनिक रोवर उपकरण की सहायता से संपत्तियों का जिओ रेफरेंस सर्वे करेंगे. इसके साथ ही प्राप्त आंकड़ों का उपलब्ध राजस्व अभिलेखों से मिलान करेंगे. नगर आयुक्त अजय जैन ने इस संबंध में ईटीवी भारत को बताया है कि इस कार्य से पहले वार्ड सीमाओं के निर्धारण के लिए करीब 92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कराया जा चुका है. अब उसके आधार पर स्थलीय सत्यापन का कार्य किया जायेगा. परियोजना पूरी होने के बाद शहर की प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल भू अभिलेख तैयार होगा.

इससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमियां आएंगी और नगर नियोजन को अधिक वैज्ञानिक आधार मिलने और कर निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा नागरिक सेवाओं के संचालन में भी सटीक आंकड़ों का लाभ मिलेगा.- अजय जैन, नगर आयुक्त

5 जोन, 41 वार्ड और 26 टीमों का हाईटेक एक्शन! (Photo Credit: ETV Bharat)



सर्वेक्षण शुरू होने से पहले नगर निगम सभागार में चयनित अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया. प्रशिक्षण के दौरान सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया के साथ रोवर उपकरण के संचालन का व्यावहारिक अभ्यासभी कराया गया है. राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर सेल लखनऊ से नामित तकनीकी विशेषज्ञ प्रमोद कुमार और ऋषिकेश यादव ने प्रतिभागियों को तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी है ताकि सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और त्रुटि रहित ढंग से पूरा किया जा सके. यह सर्वेक्षण कार्य बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगा. उन्होंने इसमें नगर निगम क्षेत्र के लोगों से सहयोग करने की भी अपील किया है. जिसका लाभ उन्हें भविष्य में बड़ी सरलता से उठाने को मिलेगा. वह अपने सारे रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे. तृतीय में सुधार और संशोधन का आवेदन भी उनके स्तर से हो सकेगा जिससे भाग दौड़ में कमी आएगी.

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