NDPS एक्ट के तहत 2 करोड़ की संपत्ति सीज, मादक पदार्थ बेचकर पिता पुत्र ने अर्जित की थी संपत्ति
गांजा बेचकर बनाई गई 2 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने सीज की है. मुंबई के सफेमा कोर्ट में प्रकरण कार्रवाई के लिए भेजा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 5, 2025 at 3:17 PM IST
दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी से कमाई गई पिता-पुत्र की दो करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज कर दी है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी. मामले में एन्ड टू एंड कार्रवाई करते हुए जब्त संपत्ति के अटैचमेंट अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण को सफेमा कोर्ट मुंबई भेजा है. मादक पदार्थ एवं नशा के विरूद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के दौरान ये कार्रवाई की गई है.
एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई : दुर्ग पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के आदतन आरोपी रुआबांधा निवासी नंदू कन्नौजिया और रोहित कन्नौजिया के विरूद्ध कार्रवाई की है. रूआबांधा निवासी नंदू कन्नौजिया और उसका बेटा रोहित कन्नौजिया लंबे समय से मादक पदार्थ का धंधा कर रहे थे.पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ समय-समय पर 8 से अधिक NDPS एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर कार्रवाई की.
आरोपी चोरी छिपे लगातार मादक पदार्थ का अवैध व्यापार कर रहे थे. जांच के दौरान दोनों पिता-पुत्र ने मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से करोड़ों की चल अचल संपत्ति होने की जानकारी मिली. उक्त समस्त संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत जब्त किया गया. संपत्ति की विधिवत जब्ती एवं अटैचमेंट की कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रशासक एनडीपीएस सफेमा कोर्ट भारत सरकार मुंबई को भेजा गया है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी
भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि रूआबांधा स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि पर निर्मित मकान एवं दुकान कीमती लगभग 70 लाख रुपए, रोहित कन्नौजिया के नाम से सरस्वती कुंज रिसाली में आलीशान मकान कीमती लगभग 95 लाख रुपए और बेटी निशा कन्नौजिया के नाम से ग्राम धनोरा में भूमि एवं भवन कीमत लगभग 37 लाख रुपए का क्रय और निर्माण किया जाना पाया गया. इसी तरह इन्होंने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से दो पहिया वाहन कीमत डेढ़ लाख रुपए और बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होना पाया गया.इन सभी चीजों को पुलिस ने जब्त किया है.
