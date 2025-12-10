ETV Bharat / state

दुर्ग में रजिस्ट्री 60 फीसदी कम, बाजार में ठहराव, नई जमीन गाइडलाइन के बाद पड़ा असर

रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि जमीन और मकानों की कीमतों में 20 से 200 प्रतिशत तक उछाल आने से पंजीयन शुल्क चार से पांच गुना तक बढ़ गया. इस वजह से रजिस्ट्री लगभग ठप जैसी स्थिति में पहुंच गई .

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहले 20 दिनों में हजारों रजिस्ट्री होती रही है लेकिन इस बार रजिस्ट्री 60 प्रतिशत तक गिर गई है. 20 नवंबर से लेकर मंगलवार यानी 9 दिसंबर तक केवल 526 रजिस्ट्री ही दर्ज की गईं है. दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय में लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन पहले जैसी भीड़ नजर नहीं आ रही है.

नई जमीन गाइडलाइन के बाद पड़ा असर (ETV Bharat)

संपत्ति रजिस्ट्री के आंकड़ों में गिरावट

जमीन कारोबार से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि दुर्ग में निजी प्रोजेक्ट्स की बिक्री भी लगभग थम गई थी, जिससे बाजार में ठहराव सा आ गया. इस अवधि में केवल सरकारी परियोजनाओं की ही रजिस्ट्री हो सकी. हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए गाइडलाइन वैल्यूएशन नियमों में व्यापक संशोधन करने का निर्णय लिया है.

फैसला वापस लेने की कर रहे लोग मांग

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में अहम फैसले लिए हैं, जिसके बाद प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालयों को नई संशोधित गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलों से 31 दिसंबर तक नए प्रस्ताव भेजने को कहा गया है.

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि नई गाइडलाइन में कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है. सरकार ने इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है. लोगों से मिले सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले 20 दिनों में रजिस्ट्री प्रक्रिया पर काफी असर पड़ा है. उम्मीद है कि संशोधित गाइडलाइन लागू होने के बाद बाजार में दोबारा स्थिरता लौट आएगी.

जमीन गाइडलाइन पर सरकार कन्फ्यूज-दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज पूर्व में कह चुक हैं कि जमीन गाइडलाइन के मुद्दे पर सरकार खुद कंफ्यूजन में है. सरकार खुद समझ नहीं पा रही है, अब दूसरों को क्या समझाएगी? जनता को कैसे समझाएगी?” बैज ने ओपी चौधरी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें इतना ही विश्वास है तो किसी भी चौक-चौराहे पर कुर्सी लगाकर जनता को दरें समझाएं. “जब खुद को समझ नहीं आ रहा, तो दूसरों को क्या समझाएंगे?