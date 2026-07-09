ETV Bharat / state

लखनऊ में भवन स्वामियों को देना होगा फायर सेफ्टी का हलफनामा, LDA ने कसी नकेल, RWA ने उठाए सवाल

लखनऊ : शहर में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भवन निर्माण में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब जिन आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य नहीं है, उनके मानचित्र पास कराने से पहले भवन स्वामियों को लिखित हलफनामा देना होगा. इसमें यह वादा करना होगा कि भवन में न्यूनतम फायर सेफ्टी मानकों का पूरा पालन किया जाएगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस आदेश को लेकर लखनऊ में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWA) ने सवाल उठाए हैं. RWA का कहना है कि लखनऊ में कई अपार्टमेंट हैं जिनमें फायर सेफ्टी के मानक पूरे नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं. ऐसे में आम लोगों से हलफनामा लेने का क्या मतलब है.

LDA VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य ऊंची इमारतों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान को कम करना है. हलफनामे में फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, इमरजेंसी एग्जिट और पर्याप्त वेंटिलेशन जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख अनिवार्य होगा. यह नियम उन मध्यम आकार के आवासीय प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा जहां फायर विभाग से NOC की बाध्यता नहीं है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अक्सर लापरवाही सामने आती है.

कई अपार्टमेंट्स में फायर सुरक्षा की अनदेखी : LDA का दावा है कि इससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी और नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना व निर्माण पर रोक लगाई जा सकेगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है. शहर के गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, सीतापुर रोड, कुर्सी रोड और LDA कॉलोनी कानपुर जैसे इलाकों में बने कई अपार्टमेंट्स में फायर सेफ्टी मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है.