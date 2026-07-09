लखनऊ में भवन स्वामियों को देना होगा फायर सेफ्टी का हलफनामा, LDA ने कसी नकेल, RWA ने उठाए सवाल
RWA का कहना है, कई अपार्टमेंट हैं जिनमें फायर सेफ्टी के मानक पूरे नहीं हैं. ऐसे में आम लोगों से हलफनामा क्यों ले रहें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 5:15 PM IST
लखनऊ : शहर में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भवन निर्माण में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब जिन आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य नहीं है, उनके मानचित्र पास कराने से पहले भवन स्वामियों को लिखित हलफनामा देना होगा. इसमें यह वादा करना होगा कि भवन में न्यूनतम फायर सेफ्टी मानकों का पूरा पालन किया जाएगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस आदेश को लेकर लखनऊ में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWA) ने सवाल उठाए हैं. RWA का कहना है कि लखनऊ में कई अपार्टमेंट हैं जिनमें फायर सेफ्टी के मानक पूरे नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं. ऐसे में आम लोगों से हलफनामा लेने का क्या मतलब है.
LDA VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य ऊंची इमारतों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान को कम करना है. हलफनामे में फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, इमरजेंसी एग्जिट और पर्याप्त वेंटिलेशन जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख अनिवार्य होगा. यह नियम उन मध्यम आकार के आवासीय प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा जहां फायर विभाग से NOC की बाध्यता नहीं है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अक्सर लापरवाही सामने आती है.
कई अपार्टमेंट्स में फायर सुरक्षा की अनदेखी : LDA का दावा है कि इससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी और नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना व निर्माण पर रोक लगाई जा सकेगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है. शहर के गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, सीतापुर रोड, कुर्सी रोड और LDA कॉलोनी कानपुर जैसे इलाकों में बने कई अपार्टमेंट्स में फायर सेफ्टी मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है.
कई इमारतों में मिलीं खामियां : लखनऊ जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि निरीक्षण में कई इमारतों में फायर एस्केप की सीढ़ियां सामान से भरी मिलीं. कहीं फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर थे तो कहीं वे जगह पर ही नहीं थे. इमरजेंसी गेट पर ताले लगे थे और बेसमेंट में वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं थी. LDA द्वारा पास किए गए अपार्टमेंट्स पर ही उठ रहा है. कई प्रोजेक्ट्स के मानचित्र पास करते समय ही अग्निशमन मानकों की अनदेखी कर दी जाती है.
उमाशंकर दुबे ने कहा कि कई फायर सेफ्टी मानक नहीं पूरे किए गए हैं. मुख्यमंत्री स्तर तक शिकायत की गई है. सुनवाई नहीं की जा रही इसको भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को ही देखना होगा.
सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी का कहना है कि यह स्वागत योग्य कदम है. सामान्य मकान के निर्माण के दौरान भी फायर सेफ्टी के मानक अगर पूरे होंगे तो आग लगने की आशंका कम होगी और इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा लागू किए जाने की जरूरत है.
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