अफीम तस्करों की संपत्ति होगी जब्त! पलामू पुलिस तैयार कर रही सूची, मुकदमों के अनुसंधान में लायी गई तेजी

पलामू में अफीम तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसने वाला है. पुलिस अब तस्करों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है.

Opium Smugglers in Palamu
अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पलामू पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 8:56 PM IST

पलामूः अफीम तस्करों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. पलामू पुलिस अफीम तस्करों और अफीम की खेती करने वालों की सूची को तैयार कर रही है. पिछले एक दशक में पलामू के विभिन्न स्थानों में दर्ज अफीम की खेती और अफीम की तस्करी से जुड़े हुए मुकदमों के डाटा को खंगाला जा रहा है. मुकदमों से जुड़े नामों का सत्यापन किया जाना है और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाएगा. डाटा तैयार होने के बाद अफीम तस्करों और अफीम की खेती करने वालों की संपत्ति का आकलन किया जाएगा. उसके बाद संपत्ति से संबंधित कागजात और अन्य ब्योरा मांगा जाएगा. अर्जित संपत्ति का स्रोत नहीं बताने पर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि अफीम तस्करों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. अफीम से जुड़े हुए तस्करों की संपत्ति का आकलन किया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

पलामू में 400 से अधिक लोगों पर दर्ज है एफआईआर

पलामू में 2015-16 के बाद से 400 से अधिक लोगों पर अफीम की खेती करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है. कई ऐसे नाम हैं जो कई मुकदमों के आरोपी हैं. जबकि अफीम की तस्करी से जुड़े हुए मुकदमे अलग हैं. इन मुकदमों में पलामू के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब , हरियाणा और राजस्थान के तस्कर आरोपी हैं. अफीम की तस्करी से जुड़े हुए कई मुकदमों में अभियुक्त को सजा भी हुई है. पलामू पुलिस सभी डाटा को एक जगह इकट्ठा कर रही है.

पलामू में नक्सलियों की संपत्ति को जब्त कर चुकी है पुलिस

पलामू में नक्सलियों की संपत्ति को पुलिस जब्त कर चुकी है. माओवादियों के जोनल कमांडर रहे अभिजीत यादव, कुंदन यादव और कंचन तुरी की संपत्ति का पलामू पुलिस ने आकलन किया था. बाद में पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में उनके परिवार से जुड़ी जमीन जब्त कर ली थी, जबकि अन्य संपत्ति भी जब्त की थी. इसके अलावा पुलिस ने उस दौरान कई अन्य टॉप नक्सलियों की संपत्ति का आकलन भी किया था.

