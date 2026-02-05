ETV Bharat / state

वृद्धा पेंशन घोटाला; मास्टरमाइंड पूर्व समाज कल्याण अधिकारी की 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क

शाहजहांपुर: जिले में जून 2023 में हुए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की 4 करोड़ 49 लख की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क पुलिस-प्रशासन ने गुरुवार को कुर्क किया है. यह कार्रवाई जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश के बाद की गई है.

डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 में शाहजहांपुर में तैनात रहे समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने 2390 बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन की रकम को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर करीब दो करोड़ 52 लाख रुपये का गबन किया था. मामले की जांच के बाद 2024 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी को निलंबित कर जेल भेज दिया गया था. इसके बाद 9 नवंबर 2025 को राजेश कुमार को बर्खास्त किया गया था. इस घोटाले में शामिल करीब दस लोग जेल भेजे जा चुके हैं.

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, घोटाले के गैंग लीडर राजेश कुमार की लगभग 4 करोड़ 49 लाख 24 हजार 941 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. प्रशासन द्वारा कुर्क की गई चल संपत्तियों में एक महिंद्रा एक्सयूवी, एक महिंद्रा बोलेरो, बेटे के नाम पर खरीदी गई एक होंडा कार एलिवेट जेडएक्स शामिल हैं. इसके अलावा ग्राम अटरिया, तहसील सिंधौली, जनपद सीतापुर स्थित कृषि भूमि (राजेश कुमार के नाम), उनकी पत्नी मंगीता सिंह के नाम ग्राम पारा, रिंग रोड, लखनऊ स्थित 120.817 वर्ग मीटर का निर्मित भवन, ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी, जनपद लखनऊ स्थित एक गेस्ट हाउस को कुर्क किया गया है.