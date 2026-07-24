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प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने किया यूडीएच मंत्री का घेराव, खर्रा बोले, 'जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी गफलत में जाओगे'

'जो समस्या है, वह हमें लिखकर दे दो': यूआईटी कार्यालय में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे यूडीएच मंत्री खर्रा को आमजन व प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान मंत्री खर्रा ने प्रॉपर्टी व्यवसायियों को कहा कि ज्यादा बोलने से काम नहीं होता है. आपकी जो समस्या है, वह हमें लिखकर दे दो. आप जितना ज्यादा बोलोगे, उतने ही गफलत में जाओगे. इस दौरान प्रॉपर्टी व्यवसायी महेश सोनी ने यूडीएच मिनिस्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर में मुख्यमंत्री आवास योजना, नेहरू विहार में भूखंड मिले उनको रजिस्ट्री व नामांतरण नहीं होने सहित यूआईटी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

भीलवाड़ा: नगर विकास न्यास (यूआईटी) कार्यालय में शहरी जन सेवा शिविर का अवलोकन करने के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने घेराव कर अपनी मांगे रखी. मंत्री ने प्रॉपर्टी व्यवसायियों को कहा कि ज्यादा बोलने से काम नहीं होता है. आपकी जो समस्या है, वह हमें लिखकर दे दो. आप जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी गफलत में जाओगे. इस दौरान प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने न्यास के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

'दीवार पर लगा दो भ्रष्टाचार के पैसों की लिस्ट': इस दौरान व्यवसायियों ने मंत्री को यूआईटी के अधिकारियों पर पैसे मांगने के भी आरोप लगाए. प्रॉपर्टी व्यवसायी महेश सोनी ने मंत्री को कहा कि भ्रष्टाचार का जितना पैसा लगता है, उसकी सूची यूआईटी कार्यालय की दीवार पर लगा दो. जिससे आम आदमी उतना पैसा एक्स्ट्रा लेकर आए. वहीं न्यास सचिव के रिक्त पद भरने को लेकर मंत्री ने आमजन, प्रॉपर्टी व्यवसायियों व कुछ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को कहा कि आपके राज में तो 12-12 महीने तक सेक्रेटरी की पोस्ट खाली रहती थी. मंत्री ने कहा कि आप जितनी भी समस्या का समाधान चाहते, एक आदमी बता दे. आपको मेरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी जितनी करनी है, कर लो.

यूआईटी कार्यालय के बाहर व्यवसायियों का प्रदर्शन (ETV Bharat Bhilwara)

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'चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह तैयार': वहीं, मीडिया से बातचीत में झाबर सिंह खर्रा ने निकाय व पंचायत राज चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना-अपना शपथ पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है. राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनाव को लेकर जितना काम किया जाना था, वह इस साल के शुरूआत में हो चुका है. इसमें निकायों की सीमा वृद्धि, वार्डों का सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का मामला भी शामिल है. हमारा एक प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका भी फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आ गया है. चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की थी.

शिविर का अवलोकन करते मंत्री (ETV Bharat Bhilwara)

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'अगस्त में पेश होंगे ओबीसी के आंकड़े': उन्होंने कहा कि राजनीतिक आरक्षण देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के निर्णय के अनुपालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर वार्ड वॉर, जिला परिषद, पंचायत समिति सहित तमाम वार्डों की पिछड़े वर्ग की आबादी के सटीक आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत करने थे. जिससे उनका परीक्षण कर सरकार राजनीतिक आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी कर सके. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहली बार जब आंकड़े एकत्रित करने का काम शुरू किया, उस समय एसआईआर के कारण विलंब हुआ. अब वापस काम शुरू हो चुका है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अगस्त माह में न्यायालय में आंकड़े प्रस्तुत कर देगा. सरकार को जैसे ही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, हम एक सप्ताह के अंदर पिछड़ा वर्ग एससी-एसटी और महिला आरक्षण की वस्तुस्थिति स्पष्ट करके निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर देंगे.