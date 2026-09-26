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फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के घर डाका, परिवार को बंधक बनाकर डेढ़ करोड़ की डकैती

ढाई बजे पांच बदमाशों ने वारदात को दिया अंजामः वह गांव के पूर्व सरपंच असरद के भाई बताए जा रहे हैं. बताया गया है कि शनिवार को उन्हें जमीन की कुछ रजिस्ट्रियां करानी थीं. इसी वजह से जमीन बेचने के बाद मिली बड़ी रकम घर में रखी हुई थी. बदमाशों को इसी नकदी के बारे में जानकारी होने की आशंका है. शुक्रवार रात करीब ढाई बजे करीब पांच हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हुए. बदमाशों ने हथियारों के बल पर अब्दुल करीम और परिवार के अन्य लोगों को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद बदमाशों ने घर में रखी नकदी को अपने कब्जे में लिया और मौके से फरार हो गए.

फरीदाबाद: जिले के फतेहपुर तगा गांव में शुक्रवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर बड़ी रकम लूटकर फरार हो गए. वारदात रात करीब ढाई बजे की है. पीड़ित परिवार के अनुसार बदमाशों की संख्या करीब पांच थी. घटना की सूचना मिलने के बाद धौज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पीड़ित फतेहपुर तगा गांव निवासी अब्दुल करीम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं.

एक से ढेढ़ करोड़ के बीच की डकैतीः वारदात के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को दी गई सूचना के अनुसार घर से करीब एक करोड़ रुपये की नकदी लूट हुई है. वहीं कुछ जानकारी में लूटी गई रकम करीब डेढ़ करोड़ रुपये तक बताई जा रही है. हालांकि पुलिस ने अभी तक लूटी गई रकम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस नकदी की वास्तविक रकम का पता लगाने के साथ यह भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी रकम घर में कब लाई गई थी और उसे घर में रखने की जानकारी किन लोगों को थी.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है पुलिसः सूचना मिलते ही धौज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घर से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, जिससे बदमाशों के आने और वारदात के बाद फरार होने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिसः सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि "पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. परिवार के लोगों से बदमाशों की संख्या, उनके हुलिए, हथियार और वारदात के तरीके को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि बदमाशों को घर में इतनी बड़ी रकम रखे होने की जानकारी कैसे मिली. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है."