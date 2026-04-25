जोधपुर में प्लॉट का कमीशन मांगा तो प्रोपर्टी डीलर के घर पर आधी रात बदमाशों का हमला...दहशत
दर्जनभर थे हमलावर. हाथों में तलवार, डंडे और बंदूक भी थी. प्रोपर्टी डीलर के घर पर पथराव कर नीचे बुलाया, लेकिन वह नहीं गया.
Published : April 25, 2026 at 7:29 PM IST
जोधपुर: शहर के सरदारपुरा थाना इलाके में गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे एक प्रोपर्टी डीलर के घर पर बदमाशों ने हथियारों से हमला कर दिया. हमलावर आधा दर्जन से ज्यादा थे. इनमें कुछ ने चेहरे ढक रखे थे. इनके पास तलवार, डंडे और बंदूक भी थी. आरोप है कि बदमाशों ने फायर भी किया. सरदारपुरा बी रोड स्थित प्रोपर्टी डीलर को घर पर पथराव कर नीचे बुलाया, लेकिन वह नीचे नहीं गया. पर बदमाश 15 से बीस मिनट तक दहशत फैलाते रहे. सुबह प्रोपर्टी डीलर ने सरदारपुरा थाने में मामला दर्ज कराया.
सरदारपुरा थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही हैं. जांच उपनिरीक्षक दीपपाल को सौंपी है, जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. इधर, घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनको देखने से पता चलता है कि गुंडों को किसी तरह का भय नहीं था. पीड़ित 62 वर्षीय मोहन सिंह पुत्र रूप सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि वह सरदापुरा प्रथम बी रोड पर रहता है. गुरुवार रात करीब डेढ़ वह अपनी घर की बॉलकनी में सो रहा था. बाकी परिजन अंदर कमरे में सो रहे थे. अचानक दस से 15 गुंडों ने घर पर हमला कर दिया. बदमाशों ने कांच की बोतलें, तलवारें, पिस्तौल एवं पेट्रोल भरी बोतलें घर पर फेंकी. पीड़ित को गाली देकर नीचे बुलाया, लेकिन वह नीचे नहीं गया.
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कमीशन मांगने से नाराज: पीड़ित मोहन सिंह ने पुलिस को बताया कि हमलावरों में से एक विजय वैष्णव नामक व्यक्ति को उसने सरस्वती नगर में प्लॉट दिलाया था. इसमें विजय ने उसका कमीशन नहीं दिया. मोहन सिंह ने विजय से कमीशन मांगा तो वह नाराज हो गया और हमला करा दिया.
बाइक तोड़ी, फायरिंग की: पुलिस में दी रिपोर्ट के अनुसार, हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी मोहन सिंह की बाइक तोड़ दी. हमलावरों में एक जने के पास पिस्टल थी, जिससे फायरिंग भी की गई. पुलिस को फोन किया. पुलिस के आने से पहले हमलावर भाग गए. मोहन सिंह ने हमलावरों की पहचान पीयूष सिंह, योगेश कच्छवाहा, जयेश वैष्णव व आकाश एनसीआर, अक्षय पटेल, मनोज सहित अन्य के रूप में की और हमला करने का आरोप लगाया. पीड़ित ने आरोपियों की दोनों कारों के नबंर भी पुलिस को बताए हैं.
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