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जोधपुर में प्लॉट का कमीशन मांगा तो प्रोपर्टी डीलर के घर पर आधी रात बदमाशों का हमला...दहशत

जोधपुर: शहर के सरदारपुरा थाना इलाके में गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे एक प्रोपर्टी डीलर के घर पर बदमाशों ने हथियारों से हमला कर दिया. हमलावर आधा दर्जन से ज्यादा थे. इनमें कुछ ने चेहरे ढक रखे थे. इनके पास तलवार, डंडे और बंदूक भी थी. आरोप है कि बदमाशों ने फायर भी किया. सरदारपुरा बी रोड स्थित प्रोपर्टी डीलर को घर पर पथराव कर नीचे बुलाया, लेकिन वह नीचे नहीं गया. पर बदमाश 15 से बीस मिनट तक दहशत फैलाते रहे. सुबह प्रोपर्टी डीलर ने सरदारपुरा थाने में मामला दर्ज कराया.

सरदारपुरा थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही हैं. जांच उपनिरीक्षक दीपपाल को सौंपी है, जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. इधर, घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनको देखने से पता चलता है कि गुंडों को किसी तरह का भय नहीं था. पीड़ित 62 वर्षीय मोहन सिंह पुत्र रूप सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि वह सरदापुरा प्रथम बी रोड पर रहता है. गुरुवार रात करीब डेढ़ वह अपनी घर की बॉलकनी में सो रहा था. बाकी परिजन अंदर कमरे में सो रहे थे. अचानक दस से 15 गुंडों ने घर पर हमला कर दिया. बदमाशों ने कांच की बोतलें, तलवारें, पिस्तौल एवं पेट्रोल भरी बोतलें घर पर फेंकी. पीड़ित को गाली देकर नीचे बुलाया, लेकिन वह नीचे नहीं गया.