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दिल्ली: जसोला में प्रॉपर्टी डीलर को लगी गोली, अस्पताल ले जाते समय मौत; पुलिस जांच में जुटी

डेड बॉडी ( सांकेतिक फोटो )

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जसोला इलाके में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 59 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर एहतेशामुद्दीन आजमी की मौत हो गई. वह एक वर्कशॉप में लहुलूहान हालत में मिले, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद की है, जिसकी फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच की जा रही है.