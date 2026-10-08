दिल्ली: जसोला में प्रॉपर्टी डीलर को लगी गोली, अस्पताल ले जाते समय मौत; पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद की है. बेटे ने हत्या का आरोप लगाया.
Published : October 8, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जसोला इलाके में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 59 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर एहतेशामुद्दीन आजमी की मौत हो गई. वह एक वर्कशॉप में लहुलूहान हालत में मिले, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद की है, जिसकी फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच की जा रही है.
मृतक प्रॉपर्टी डीलर के बड़े बेटे जैद के मुताबिक, वारदात जसोला सरकारी स्कूल के पास कारपेंटर अशरफ के वर्कशॉप (कारखाने) पर हुई. मृतक अक्सर सुबह की सैर के बाद कुछ देर के लिए अशरफ के इसी कारखाने पर रुका करते थे. मृतक के अन्य परिजनों ने शुरुआती पूछताछ में किसी भी तरह की रंजिश या हत्या की साजिश से इनकार किया है.
बेटे जैद ने पिता की मौत के पीछे हत्या की आशंका जताई है. बेटे के अनुसार, फहीम अब्बासी मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्हें किसी और से खबर मिली, जिसके बाद वह जैतपुर से जसोला पहुंचे. बेटे ने खुलासा किया कि प्रॉपर्टी का काम घाटे में चलने के कारण पिता पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे. दिल्ली पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना पर सरिता विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल से एक पिस्टल, दो कारतूस और एक चला हुआ कारतूस बरामद हुआ है. अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच का रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद मौत की असली वजह और घटना के सही कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल, मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है.