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प्रयागराज में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या; ऑफिस में घुसकर कनपटी पर मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

प्रयागराज : जिले के नैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेवा पश्चिम पट्टी में रविवार को एक प्रॉपर्टी डीलर (38) की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े उसी के दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई.

आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

डीसीपी यमुना पार विवेक यादव ने बताया कि पैसों के लेन-देन को लेकर प्रथम दृष्टया हत्या की बात सामने आई है. मृतक का नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है. वह प्रॉपर्टी डीलर था. हत्या में प्रयुक्त कार बरामद की गई है.

उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर की उसके ऑफिस के सामने गोली मारकर हत्या की गई है. दो युवकों को चिन्हित किया गया है. एसओजी और थाना पुलिस की टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी. उन्होंने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.