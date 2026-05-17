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प्रयागराज में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या; ऑफिस में घुसकर कनपटी पर मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

डीसीपी यमुना पार विवेक यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया पैसों के लेन-देन को लेकर हत्या की बात सामने आई है.

मोहम्मद अजहरुद्दीन (फाइल फोटो)
मोहम्मद अजहरुद्दीन (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 9:44 PM IST

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प्रयागराज : जिले के नैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेवा पश्चिम पट्टी में रविवार को एक प्रॉपर्टी डीलर (38) की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े उसी के दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई.

आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

डीसीपी यमुना पार विवेक यादव ने बताया कि पैसों के लेन-देन को लेकर प्रथम दृष्टया हत्या की बात सामने आई है. मृतक का नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है. वह प्रॉपर्टी डीलर था. हत्या में प्रयुक्त कार बरामद की गई है.

उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर की उसके ऑफिस के सामने गोली मारकर हत्या की गई है. दो युवकों को चिन्हित किया गया है. एसओजी और थाना पुलिस की टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी. उन्होंने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गोली की आवाज सुनकर जब लोग ऑफिस की तरफ गए तो देखा कि प्रॉपर्टी डीलर खून से लथपथ जमीन में पड़ा था. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पूछताछ में पता चला कि करीब चार लोग उसके ऑफिस में घुसे थे. आरोपियों ने प्राॅपर्टी डीलर के कनपटी में सटाकर कर गोली मार दी. आरोपी में एक कार से आए थे, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों को पकड़ने में लगी है. मौके में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह भी पढ़ें : आगरा में ट्रासंपोर्टर हत्याकांड; टक्कर मारने वाली कार बरामद, एक और नामजद को आरोपी बनाया

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