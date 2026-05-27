राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद आरोपी
कल्ली पश्चिम इलाके में कार से उतरे समय बदमाशों ने मारी गोली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 6:31 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के कल्ली पश्चिम इलाके में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. दोपहर 1.00 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को गंभीर हालत में पीजीआई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही संदीप सिंह के परिवार में कोहराम मच गया. बड़ी संख्या में परिजन और परिचित पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंच गए.
पीजीआई पुलिस के मुताबिक मृतक संदीप सिंह मूलतः जौनपुर के रहने वाले थे. वर्तमान में पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिंदी पार्क के पास रहते थे. संदीप सिंह का ऑफिस कल्ली पश्चिम इलाके में है. बुधवार दोपहर वह अपनी कार से ड्राइवर के साथ ऑफिस पहुंचे थे. कार से उतरकर जैसे ही पैदल वह ऑफिस की ओर बढ़ने लगे तभी बाइक सवार बदमाशों ने उतरकर गोलियों की बैछार कर दी. गोली लगते ही संदीप नीचे गिर गए.
बदमाशों ने इसके बाद नजदीक से उनके सिर पर फायर कर दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. जिसकी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. दो युवकों ने दुःसाहसिक वारदात को दिनदहाड़े अंजाम दिया. जिससे पूरे मार्केट में दहशत का माहौल बन गया. प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह अपने पीछे पत्नी प्रीति बेटा सार्थक और एक बेटी को छोड़कर चले गए.
डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पीजीआई थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक को गोली मार दी गई है, जो घायल अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस में घायल को इलाज के लिए पीजीआई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. वहीं सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिख रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा.
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