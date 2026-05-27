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राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद आरोपी

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के कल्ली पश्चिम इलाके में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. दोपहर 1.00 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को गंभीर हालत में पीजीआई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही संदीप सिंह के परिवार में कोहराम मच गया. बड़ी संख्या में परिजन और परिचित पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंच गए.

पीजीआई पुलिस के मुताबिक मृतक संदीप सिंह मूलतः जौनपुर के रहने वाले थे. वर्तमान में पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिंदी पार्क के पास रहते थे. संदीप सिंह का ऑफिस कल्ली पश्चिम इलाके में है. बुधवार दोपहर वह अपनी कार से ड्राइवर के साथ ऑफिस पहुंचे थे. कार से उतरकर जैसे ही पैदल वह ऑफिस की ओर बढ़ने लगे तभी बाइक सवार बदमाशों ने उतरकर गोलियों की बैछार कर दी. गोली लगते ही संदीप नीचे गिर गए.

बदमाशों ने इसके बाद नजदीक से उनके सिर पर फायर कर दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. जिसकी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. दो युवकों ने दुःसाहसिक वारदात को दिनदहाड़े अंजाम दिया. जिससे पूरे मार्केट में दहशत का माहौल बन गया. प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह अपने पीछे पत्नी प्रीति बेटा सार्थक और एक बेटी को छोड़कर चले गए.