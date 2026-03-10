ETV Bharat / state

बिहार में एक बार फिर से प्रापर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या

भागलपुर : बिहार के भागलपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिला के पीरपैंती थाना क्षेत्र में सोमवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. घायल अवस्था में उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी आज अहले सुबह मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गयी है.

भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या : मृतक की पहचान शेरमारी बाजार निवासी ऋषभ झा (35) के रूप में हुई है. ऋषभ झा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था. बताया जाता है कि वह अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त सौरभ उर्फ मयंक के साथ बाइक से घूमने के लिए निकला था. इसी दौरान पीरपैंती थाना क्षेत्र के मजरोही के पास बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश उसके पास पहुंचे.

बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाशों ने बाइक चला रहे सौरभ को रुकने का इशारा किया. हालांकि सौरभ ने बाइक नहीं रोकी और आगे बढ़ना लगा. इसी दौरान पीछे बैठे ऋषभ झा को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान हो गई मौत : घटना के बाद सौरभ ने अपने सहयोगियों को सूचना दी और घायल ऋषभ को तुरंत इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (मायागंज) ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी.

परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

एक्शन में पुलिस : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन में जुट गयी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है. बदमाशों की पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं. हालांकि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.