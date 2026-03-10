बिहार में एक बार फिर से प्रापर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या

ETV Bharat / state

पीरपैंती में युवक को गोली मारी गई. मायागंज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

MURDER IN BHAGALPUR
ऋषभ झा की फाइल फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 10, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिला के पीरपैंती थाना क्षेत्र में सोमवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. घायल अवस्था में उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी आज अहले सुबह मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गयी है.

भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या : मृतक की पहचान शेरमारी बाजार निवासी ऋषभ झा (35) के रूप में हुई है. ऋषभ झा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था. बताया जाता है कि वह अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त सौरभ उर्फ मयंक के साथ बाइक से घूमने के लिए निकला था. इसी दौरान पीरपैंती थाना क्षेत्र के मजरोही के पास बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश उसके पास पहुंचे.

बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाशों ने बाइक चला रहे सौरभ को रुकने का इशारा किया. हालांकि सौरभ ने बाइक नहीं रोकी और आगे बढ़ना लगा. इसी दौरान पीछे बैठे ऋषभ झा को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान हो गई मौत : घटना के बाद सौरभ ने अपने सहयोगियों को सूचना दी और घायल ऋषभ को तुरंत इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (मायागंज) ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी.

MURDER IN BHAGALPUR
परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

एक्शन में पुलिस : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन में जुट गयी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है. बदमाशों की पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं. हालांकि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

''मामले के हर बिंदु पर जांच की जा रही है. जो भी इसमें दोषी होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा.''- पंकज राउत, पीरपैंती थानाध्यक्ष

पहले भी हो चुकी है कई हत्याएं : यहां यह बताना भी जरूरी है कि प्रदेश में इससे पहले भी कई बार प्रापर्टी डीलर को निशाना बनाया जा चुका है. कई बार बिहार की मिट्टी जमीन की लेनदेन में रक्त रंजित हो चुकी है.

