नालंदा में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में पटना रेफर
नालंदा में प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने गोली मार दी. हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने पटना रेफर किया. पढ़ें खबर-
Published : May 15, 2026 at 9:50 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने गोली मार दी. घटना इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धमौली नहर वाले रास्ते की है. घायल व्यक्ति की पहचान खुदागंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी 45 वर्षीय राजीव कुमार के रूप में हुई है. राजीव कुमार कृष्णा प्रसाद के पुत्र हैं.
पीठ में लगी गोली, पटना रेफर: घायल राजीव कुमार की पीठ में गोली लगी है और उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पटना के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया.
साइट देखकर लौट रहे थे राजीव: सूत्रों के अनुसार राजीव कुमार इस्लामपुर में एक नवनिर्मित मकान की साइट देखने गए थे. वहां से घर की ओर लौटते समय पूर्व से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर गोलीबारी कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.
पुलिस ने शुरू की जांच: हिलसा डीएसपी-2 कुमार ऋषिराज ने बताया कि देर शाम 9:15 बजे गोलीबारी की सूचना मिली. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस डीआईओ और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटा रही है.
विधि व्यवस्था पर कोई असर नहीं: डीएसपी ने कहा कि घटना के बाद इलाके में तनाव नहीं है और विधि व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है. स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली जा रही है.
प्रॉपर्टी डीलर पर हमला: राजीव कुमार स्थानीय स्तर पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। घटना को लेकर उनके परिजनों में आक्रोश है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पुलिस ने कहा कि सभी एंगल से जांच चल रही है. तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.
"देर शाम 9:15 बजे इस्लामपुर थाना को गोलीबारी होने की घटना की जानकारी मिली. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट चुकी है."-कुमार ऋषिराज, डीएसपी 2, हिलसा
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