मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रोपर्टी डीलर पर फायरिंग, बदमाशों ने सीने में मारी गोली
नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रोपर्टी डीलर को गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Published : March 22, 2026 at 5:17 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में पोकलेन चालक के हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर को बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया. जिसे गंभीर हालात में बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पटना रेफर कर दिया गया है. जिसकी हालात चिंताजनक बनी हुई है. घटना हिलसा थाना क्षेत्र पश्चिमी बाईपास की है.
मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गोली: घायल व्यक्ति की पहचान बेलवा बाग निवासी नंदलाल यादव के 40 वर्षीय पुत्र भूषण यादव के रुप में हुई है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह करीब साढ़े छह बजे भूषण चिकसौरा मोड़ के पास से गुजर रहे थे, तभी पहले से घात लगाए 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी.
हिलसा थानांतर्गत चिकसौरा मोड़ स्थित गोलीबारी की घटना के संबंध में।@bihar_police pic.twitter.com/MdFImAwLXl— Nalanda Police (@PoliceNalanda) March 22, 2026
क्या बोले थानेदार?: घटना के संबंध में हिलसा थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि एक युवक को गोली लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के क्रम में गोलीबारी की घटना दो पक्षों के बीच पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद के कारण घटित होने की बात प्रकाश में आ रही है. सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है.
"घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है. एफएसएल टीम को सूचित किया गया है. आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रथम दृष्टया जमीन विवाद से मामला जुड़ा प्रतीत होता है."- राकेश कुमार, थानाध्यक्ष, हिलसा थाना
12 घंटे पहले गोली मारकर हत्या: इससे पहले शनिवार को हिलसा थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान झारखंड के चतरा जिले के पथरी गांव निवासी कुलदीप यादव के रूप में हुई थी. मृतक हिलसा के पूर्वी बाईपास निर्माण कार्य के पोकलेन चालक था.
आज दिनांक 21.03.26 को हिलसा थाना अंतर्गत घटित घटना के संबंध में।@bihar_police pic.twitter.com/14hI7I8XAH— Nalanda Police (@PoliceNalanda) March 21, 2026
ड्रग्स के ओवरडोज से युवक की मौत: वहीं, हिलसा रेलवे स्टेशन के निकट देवनगर मोहल्ला स्थित झाड़ीनुमा चाहरदीवारी में शव मिला है. मृतक की पहचान दबौल गांव निवासी राजकुमार शर्मा के 27 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के तौर पर किया गया है. प्रथम दृष्टया युवक की मौत नशे के ओवरडोज से हुई है. हालांकि पुलिस एफएसएल की टीम को बुलाकर मामले की जांच कराई जा रही है. आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
हिलसा थानांतर्गत ग्राम देवनगर स्थित मिले अज्ञात शव के संबंध में।@bihar_police pic.twitter.com/PYuWz4oOvd— Nalanda Police (@PoliceNalanda) March 22, 2026
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