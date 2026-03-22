ETV Bharat / state

मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रोपर्टी डीलर पर फायरिंग, बदमाशों ने सीने में मारी गोली

नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रोपर्टी डीलर को गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Shot dead in Nalanda
नालंदा में युवक को मारी गोली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 22, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में पोकलेन चालक के हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर को बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया. जिसे गंभीर हालात में बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पटना रेफर कर दिया गया है. जिसकी हालात चिंताजनक बनी हुई है. घटना हिलसा थाना क्षेत्र पश्चिमी बाईपास की है.

मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गोली: घायल व्यक्ति की पहचान बेलवा बाग निवासी नंदलाल यादव के 40 वर्षीय पुत्र भूषण यादव के रुप में हुई है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह करीब साढ़े छह बजे भूषण चिकसौरा मोड़ के पास से गुजर रहे थे, तभी पहले से घात लगाए 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी.

क्या बोले थानेदार?: घटना के संबंध में हिलसा थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि एक युवक को गोली लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के क्रम में गोलीबारी की घटना दो पक्षों के बीच पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद के कारण घटित होने की बात प्रकाश में आ रही है. सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है.

"घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है. एफएसएल टीम को सूचित किया गया है. आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रथम दृष्टया जमीन विवाद से मामला जुड़ा प्रतीत होता है."- राकेश कुमार, थानाध्यक्ष, हिलसा थाना

12 घंटे पहले गोली मारकर हत्या: इससे पहले शनिवार को हिलसा थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान झारखंड के चतरा जिले के पथरी गांव निवासी कुलदीप यादव के रूप में हुई थी. मृतक हिलसा के पूर्वी बाईपास निर्माण कार्य के पोकलेन चालक था.

ड्रग्स के ओवरडोज से युवक की मौत: वहीं, हिलसा रेलवे स्टेशन के निकट देवनगर मोहल्ला स्थित झाड़ीनुमा चाहरदीवारी में शव मिला है. मृतक की पहचान दबौल गांव निवासी राजकुमार शर्मा के 27 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के तौर पर किया गया है. प्रथम दृष्टया युवक की मौत नशे के ओवरडोज से हुई है. हालांकि पुलिस एफएसएल की टीम को बुलाकर मामले की जांच कराई जा रही है. आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

नीतीश के नालंदा में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या, एक अस्पताल में भर्ती

नालंदा में गरजी बंदूक, जमीन विवाद में 3 लोगों को मारी गोली, एक की मौत

ट्रांसपोर्टर को प्लांट में घुसकर मारी गोली, नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर

TAGGED:

YOUTH SHOT IN NALANDA
नालंदा में युवक को गोली मारी
NALANDA POLICE
NALANDA NEWS
NALANDA FIRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.